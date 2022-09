27 stāvi un 88 tūkstošu eiro elektrības rēķins. Ko slēpj pasaulē otra dārgākā māja

Privāts debesskrāpis ar 27 stāviem, kurā atrodas templis, sporta un deju zāle, baseins, īpaša "sniega istaba" un seši stāvi, kuros novietot sev piederošās luksusa automašīnas, bet uz mājas jumta – trīs helihopteru nosēšanās laukumi. Šādi īpašumi nepieder tikai filmu un romānu galvenajiem varoņiem, tādi pastāv arī realitātē. Viens no tādiem lepni slejas Mumbajas dārgākajā rajonā Indijā. Ēku "Antilia" par mājām sauc četru cilvēku ģimene. Mēnesī par patērēto elektrību ir jāmaksā aptuveni 88 tūkstoši eiro, taču tikai apmēram 11 procenti no tās tiek patērēta tieši Ambani ģimenes mājas dzīvojamā daļā. Kas slēpjas aiz mājas 27 stāviem?

"Antilia" ir pasaulē otrs dārgākais mājoklis aiz Bekingemas pils Londonā. Debesskrāpis pieder Indijas biznesa magnātam un uzņēmuma "Reliance Industries" priekšsēdētājam Mukešam Ambani – otrajam naudīgākajam cilvēkam Indijā, kurš pasaulē ieņem 8. turīgākā cilvēka vietu. Lai arī savrupmājā patstāvīgi dzīvo Mukešs ar sievu Nitu un diviem bērniem, Ambani algo aptuveni 600 cilvēku, lai uzturētu mājokli funkcionālu un sakoptu.

Aptuveni 170 metrus augstais debesskrāpis ar 27 stāviem ir līdzvērtīgs 50 stāvu celtnei – visi rezidences stāvi ir īpaši ar augstajiem griestiem – daži no tiem ir tikpat augsti kā klasiska divstāvu ēka. Ēkas projektētāji un arhitekti "Perkins + Will" parūpējušies, lai debesskrāpis bez bažām pārdzīvotu arī 8 balles pēc Rihtera skalas spēcīgu zemestrīci. Arhitektūras pērles realizēšanai tika izvēlēts Austrālijas uzņēmums "CIMIC Group Limited". Mājas būvniecības izmaksas tiek lēstas robežās no viena līdz diviem miljardiem eiro.

Grandiozā privātmāja nosaukta par godu mītiskai salai Atlantijas okeānā – Antīlijai, kas atrodama 15. gadsimtā veidotajās pasaules kartēs, kur salas atrašanās vieta norādīta Atlantijas okeāna rietumos.