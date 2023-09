Ciemos: 900 gadus veca pils Itālijā, kuru Sannacāro ģimene sauc par mājām visu gadu

Kad Ludovika Sannacāro Nata iepazīstina ar sevi, viņa uzsver šādus faktus: viņai ir 21 gads, viņa ir itāliete, pēc horoskopa – lepns Skorpions, ir studējusi muzikālo teātri Losandželosā un Ņujorkā. Bet noslēgumā viņa piemin arī kādu negaidītu faktu – viņas ģimenes mājas ir pils, viņa atklāj sarunā ar "CNN Travel".

Uz Sannacāro pili, kurā ir gan torņi kā no pasaku grāmatām un 45 istabas, viņa pārcēlās, kad bija četrus gadus veca. Ludovikas tēvs ir grāfs, kurš viduslaiku cietoksni Itālijas ziemeļos mantoja. Pils viņu ģimenei piederējusi jau 28 paaudzēs.

Iepriekšējie pils īpašnieki to galvenokārt izmantoja kā vasaras māju, taču 2006. gadā Ludovikas vecāki nolēma uz to pārcelties no Milānas un izmantot kā pilnvērtīgu mājvietu. "Kad pārcēlos uz šejieni, man tas šķita normāli," viņa stāsta "CNN Travel". "Tās vienkārši bija manas mājas un vieta, kur pavadīšu atlikušo dzīvi."

Kaut gan bērnībā dzīve pilī nešķita nekas īpašs, viņa joprojām atceras ar kādu aizrautību kādreiz atklāja pils burvību. Pilī ir 18 guļamistabas, deviņas vannasistabas, viesistaba, bibliotēka, zāle ballēm un ēdamistaba. Pilij ir arī savas slepenās ejas, tās teritorijā atrodas arī privāta kapliča. Viņas vecāki ātri vien sapratuši, ka paslēpes ēkā var ievilkties stundām ilgi. "Vecāki dažreiz mani nevarēja atrast, jo man šķita smieklīgi paslēpties skapjos," viņa atceras.

Ludovikai ir arī vecāks brālis, taču viņiem ir 14 gadu starpība, tādēļ pili viņa bērnībā izpētīja kopā ar saviem draugiem. Tā kā viņa uzauga kopā tādiem fantāziju stāstiem kā "Harijs Poters" un "Nārnijas hronikas", bērni dienas pilī pavadīja, izdomājot savus stāstus par princesēm, raganām un burvjiem.

Vēlāk viņa sapratusi, ka informācija par dzīvi pilī maina cilvēku uzskatus un viedokli par viņu, tādēļ šo faktu viņa atklāja tikai tad, kad juta, ka draudzība jau izveidojusies gana stipra. "Es dzīvoju pilī. Tas nav normāli," viņa atskārtusi. "Tas ir unikāli un īpaši." Apzinoties savu privilēģiju, viņa sākusi aizrauties ar pils un savas ģimenes vēstures apgūšanu.

"Šai vietai ir gandrīz 900 gadus ilga vēsturiska saikne ar manu ģimeni," viņa stāsta. Lai iepazītu vēsturi, Ludovika palīdzēja tēvam izsijāt vecās ģimenes vēstules, ēnoja cilvēkus, kuri pils apkārtnē pētīja iespējamās paranormālās aktivitātes, arīdzan iepazinās ar ģimenes ciltskoku, lai saprastu, kā pils tika uzcelta.

Pēc vidusskolas beigšanas Ludovika pārcēlās uz ASV, lai studētu muzikālo teātri. Par faktu, ka viņas mājas Itālijā ir reāla pils, amerikāņu draugi bija vēl lielākā apmulsumā nekā itāļu skolasbiedri. Taču viņa vairs nekautrējās par to citiem stāstīt. "Es neslēpšu daļu no sevis tikai tādēļ, ka man bail no tā, ko citi padomās," jaunā sieviete nolēma. "Ja viņi patiešām vēlas mani pazīt, tad ar šo konkrēto faktu, jo tā ir daļa no manis."

Studiju vidū pasauli pāršalca Covid-19 pandēmija un viņa devās atpakaļ uz savu vecāku māju. Pēc prombūtnes Ludovika pili ieraudzīja jaunām acīm. "Es domāju: "Ak, kā es šo vietu mīlu!" Dažreiz es to nenovērtēju tik daudz, kā vajadzētu. Droši vien tādēļ, ka tās ir manas mājas un man tas šķiet normāli. Taču es patiesi mīlu šo vietu."

Līdz ar šo atziņu un vēlmi uz mirkli aizbēgt no pandēmijas, radās ideja par "TikTok" profila "Pils dienasgrāmata" ("The Castle Diaries") izveidošanu. Tajā viņa publicē īsus video, kas atspoguļo dzīvi pilī. Viņa parāda arī pils dīvainās puses, piemēram, veco laiku labierīcības un to, kas notiek, ja, dodoties ārpus mājām, pēkšņi attopies, ka atslēgas aizmirstas augšstāva guļamistabā. Lai arī dzīve pilī skan skaisti, tai ir arī savas ēnas puses, kuras sieviete nebaidās atklāt – caurvējš, slikts interneta savienojums un daudzās telpas, kuras nepieciešams uzkopt.



Tā kā vienlaicīgi ar "TikTok" konta izveidošanu pasaule jūsmoja par jauno "Netflix" seriālu "Bridžertoni" ("Bridgerton"), konts ātri vien sasniedza gana lielu auditoriju. Pieaugot sekotāju lokam, viņa procesā iesaistīja arī savu mammu, kura Ludovikai uzšuva īstas princešu kleitas no 1800. gadiem. Pašlaik viņa reti video parādās modernā apģērbā, taču aizvien apņēmīgi rāda, kāda ir realitāte dzīvei pilī. Ludovika nav princese, taču viņa kādreiz var mantot tēva titulu un kļūt par grāfieni. Tiesa, šim titulam Itālijā nav īpašas nozīmes, viņa atklāj "CNN Travel".

Pils dzīves atspoguļošanā pašlaik iesaistās visa ģimene.



Pils dzīves atspoguļošanā pašlaik iesaistās visa ģimene. Kamēr mamma palīdz ar tērpu veidošanu, Ludovikas tēvs itin bieži gozējas kameras priekšā, savukārt vecākais brālis atbild par slavas administratīvo un finansiālo pusi. Dēļ sociālo tīklu panākumiem ģimene pilī pašlaik piedāvā arī naktsmājas un ēdināšanu viesiem. Kopumā sešas no 18 guļamistabām pieejamas īstermiņa īrei, bet citas pils telpas pieejamas arī kāzu svinībām vai citiem īpašiem pasākumiem. Sannacāro pils atrodas aptuveni stundas attālumā no Milānas, Turīnas un Dženovas. Vieta ir iemīļota savu skaisto ainavu dēļ, apkārt slejas kalni, apkārtnē ir daudz iespējas gada ēdiena baudīšanai un dažādu vīna darītavu apmeklēšanai.

Ludovikai un viņas tēvam patīk sajūta, kad, viesu piepildīta, pils atdzīvojas un pulsē no enerģijas. Tieši tādēļ nākotnē ģimene vēlas attīstīties un pilī rīkot dažādus pasākumus, piemēram, balli vēsturiskā tematikā. Gadiem ejot, Ludovika arvien vairāk apzinās, cik daudz līdzekļu nepieciešams, lai uzturētu pili, tādēļ viņa cer, ka pasākumu rīkošana varēs nodrošināt pils ilgmūžību. Viņa joprojām turpina darboties muzikālā teātra jomā un cer kādu no priekšnesumiem atveidot arī pilī.