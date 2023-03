Horizontāls debesskrāpis tuksneša vidū – 'neredzamā' māja Kalifornijā

Akmeņi, smiltis un reta veģetācija, kas stiepjas līdz pat horizontam. Tik klusa un mierīga ir ainava Džošua koku nacionālajā parkā Kalifornijā. Līdz pēkšņi skatam paveras milzīga, kastes formas māja. Un tā nav halucinācija!

Iedvesmojoties no zinātniskās fantastikas filmu klasikas "2001: Kosmosa odiseja" ("2001: A Space Odyssey"), Džošua koku nacionālajā parkā uzbūvēts 510 kvadrātmetrus plašs mājoklis, kas no ārpuses atgādina no spoguļiem veidotu kasti, vēsta "Toptenrealestatedeals.com". Vai arī precīzāk – reiz pamanīta, unikālā spoguļmāja atgādina plakanu, no betona, tērauda un stikla veidotu debesskrāpi, tikai horizontālā stāvoklī.

Māja apkārtnē iekļaujas kā hameleons. Tās fasāde spēlē brīnišķīgus vizuālus trikus, mainot savu atspulgu atkarībā no diennakts laika un laikapstākļiem. Tā sevī nemainīgi atspoguļo dramatiski akmeņainā tuksneša ainavu, parādot, cik patiesībā klusā, vienmuļā un neskartā daba ir skaista.

Ja neskaita ceļu, kas ved uz māju, nekas cits neliecina, ka tuksnešainajā ainavā būtu atrodams arhitektūras brīnums. Taču, par spīti tam, "Invisible House" jeb "Neredzamā māja" saviem iemītniekiem piedāvā augstu dzīves kvalitāti, ziņo žurnāls "Ubm magazine.".

Mājas saimnieki vēlējās kaut ko modernu, un šo ideju īstenot palīdzēja arhitekts Tomass Orsinskis. Siltumu atstarojošais stikls piešķir mājoklim unikālu izskatu, turklāt tas cauri nelaiž kaitīgos UV starus. Mājoklis pārdomāti uzbūvēts kalna paēnā, lai nodrošinātu, ka to neapspīd intensīvie pēcpusdienas saules stari. Dienas tuksnesī ir īpaši karstas, toties naktis – spirdzinoši aukstas, tādēļ nemainīgu temperatūru mājoklī uzturēt palīdz betona termiskā masa, kā arī ar saules enerģiju apsildītais 30 metrus garais peldbaseins.

Foto: Brian Ashby

Mājoklī ir četras vannasistabas, trīs guļamistabas (katrai guļamistabai ir sava privātā vannasistaba), virtuve un plaša viesistabas zona. Arī plašajā baseina zonā nav aizmirsts par atpūtas iespējām – turpat blakus atrodas mīksti dīvāni un televizors. Taču par iespēju atpūsties, baudot skaistu skatu, nav jāsatraucas, jo stiklotās sienas paver neapsīkstošu skatu uz tuksneša ainavu. Mājoklim ir trīs stiklotas durvis, kas paver iespēju baudīt dabu vēl tuvāk, atrodoties dažādās mājas zonās.

Lai arī interjers ieturēts mierīgās krāsās, tajā ir dažādas neparastas detaļas, piemēram, stikla gultas rāmis. Guļamistabas savstarpēji atdalītas ar baltām starpsienām, taču īpašu noskaņu piešķir mājokļa apgaismojums, kuru iespējams noregulēt savam noskaņojumam atbilstošā krāsā.

Lai ēka nekaitētu Džošua koku nacionālā parka videi un dzīvniekiem, mājas būvniecībā un plānošanā tika ievēroti vides aizsardzības noteikumi. Kā ziņo žurnāls "Ubm magazine.", arī putni mājas dēļ nav cietuši, bet gan tieši otrādi – čivinātāji izmanto situāciju, kad uz stikla fasādes sapulcējušies kukaiņu bari. Pašlaik māja nonākusi pārdošanā par teju 17 miljoniem eiro.