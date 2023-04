Kāpās un akmeņos paslēptas mājas, kuras pamanīs tikai acīgākie

Ēkām ne vienmēr jābūt pompozām un uzkrītošām, lai novērtētu to arhitektūru. Pat pavisam vienkāršas un dabai draudzīgas mājas, var pārsteigt ar oriģinalitāti un skaistumu. Alās paslēptas vai zāli noaugušas mājas var sastapt visā pasaulē – jābūt vien vērīgiem, jo tās patiešām ir ļoti grūti pamanīt.

Akmens māja (Casa do Penedo)



Portugāles ziemeļos atrodas neliela akmens māja, kura nu jau kļuvusi tik populāra, ka tajā tika ierīkots muzejs. Sākotnēji gan tas bija teju nemanāms namiņš, kas vairāk atgādināja milzu akmeni kalna virsotnē, nevis nelielu brīvdienu māju. Arī mājas nosaukums ir simbolisks – "Casa do Penedo", kas portugāļu valodā nozīmē akmens māja vai klints māja.

1974. gadā uzbūvētā māja sastāv no četriem milzu akmeņiem, kuri pilda gan pamatu, gan sienu, gan griestu funkciju. Kaut arī ēka atrodas blakus vēja ģeneratoru parkam, tajā joprojām nav elektrības, taču tā ir kļuvusi par īstu arhitektūras pieminekli.

Terēzes namiņš (Thérèse cabin)



Trīsstūrveida māja, kas izskatās pēc liela laukakmens paslēpta krūmos, atrodas Francijā. Taču atšķirībā no "Casa do Penedo" šī māja nav būvēta no īsta laukakmens. Patiesībā savdabīgā māja ir būvēta no koka un vēlāk pārklāta ar betonu, kas tai piešķir raupju, klintij līdzīgu, izskatu. No īsta akmens māju atšķir vien iluminatora stila logs un skurstenis.

Kūdras mājas (Turf Houses)



Neskatoties uz pasakaino dabu, Islandē ir diezgan skarbi laikapstākļi, kas dzīvošanu šeit padara grūtu. Cenšoties pielāgoties untumainajiem laikapstākļiem, vietējie iedzīvotāji jau izsenis būvē vienkāršas koka un akmens konstrukcijas, kuru sienas un jumtus pārklāj kūdra un līdz ar zāle. Šāda tipa mājas ir sastopamas visā Islandes teritorijā, tikai jāņem vērā, ka tās ir grūti pamanīt. Savukārt pamestās mājas ar laiku sāk izskatīties pēc zāles gubas ar dažiem logiem.

Mājas Kome alā



Aptuveni stundas attālumā no Lesoto galvaspilsētas Maseru atrodas Kome alas mājokļi. Tie tika izveidoti 19. gadsimtā, savukārt mūsdienās šos mazos mājokļus, kas izskatās pēc bišu šūniņām, apdzīvo "Basia" cilts pēcteči. Lai gan unikālo mājokļu vēsture nav līdz galam izpētīta, tomēr ir zināms, ka tās ir būvētas no dubļiem.

Kāpu māja (Dune House)



Kāpu māja Floridā tika uzcelta 1975. gadā. Atbilstoši nosaukumam tā ir iebūvēta smilšu kāpā, bet tās ārējo virsmu sedz zāle. Kaut arī skatoties no malas to nemaz nevar pamanīt, tomēr patiesībā tās ir divas mājas. Abas precīzi atspoguļo viena otru – katrai ir sava ieeja un savs balkoniņš. Vērā ņemams ir arī tas, ka mājai nav taisno leņķu – visas malas ir noapaļotas, padarot arhitektoniskās formas maigas.

Trifele (The Truffle)



Māja ar daiļo nosaukumu "The Truffle" patiesībā ir veidota no betona. Māju būvēja "Ensamble Studio", kura atklāj – sākumā tika izveidots milzīgs betona un siena ķīpu bluķis. "To gan nevarēja nosaukt par arhitektūru, mēs vienkārši radījām lielu bluķi," medijam "Architectural Digest" norāda uzņēmuma pārstāvji. Lai šo vienkāršo bluķi pārvērstu interesantā mājoklī, kuram turklāt ir īpašs stāsts, tika piesaistīta govs. Jā, tik vienkārši! Govs lēnām izēda sienu, kas deva iespēju eksperimentālajā mājoklī iekārtot nelielu virtuvi, vannas istabu un atpūtas zonu.

Mobilā guļbūve (Mobile Log Cabin)



Braucot garām šai mājai, to viegli var sajaukt ar malkas grēdu, īpaši, ja logos nedeg gaisma. Tā nav dzīvojamā ēka, bet gan mūzikas studija, kas izveidota mūziķim Hansam Libergam. Iekšpusē studijas sienas ir nokrāsotas gaiši zilas, tādējādi vēl vairāk ēku tuvinot dabai. Neskatoties uz nelielajiem apmēriem, studija ir aprīkota gan ar skaņu ierakstīšanas sistēmu, gan rakstāmgaldu, gan iebūvētiem grāmatu plauktiem.