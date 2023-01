Māja nedēļā un izdrukāts ciemats. Kā 3D printeri maina būvniecību pasaulē

Malkot kafiju pie tikko uzbūvētas mājas ir daudzu cilvēku sapnis. Bet, kā būtu malkot kafiju pie mājas, kas uzbūvēta nedēļas laikā? Turklāt ne vienkārši uzbūvēta, bet izdrukāta. Jā, vēl pirms 20 gadiem tas izklausītos pēc zinātniskās fantastikas, bet šobrīd ar to vairs nepārsteigsi. Pašlaik 3D drukas ēkas mēģina pārsteigt ar izmantojamiem materiāliem un dizainu.

Pēdējos gados būvniecības nozari skar nebeidzami izaicinājumi. Arvien vairāk trūkst kvalificētu darbinieku, būvniecības izmaksas pieaug, tajā pašā laikā joprojām daudzos reģionos akūti trūkst dzīvojamo ēku. Arī klimata pārmaiņas spēcīgi ietekmē būvniecības nozari, kurai gan jācīnās ar dabas katastrofu sekām, gan jāpieskaņojas mainīgajam klimatam. Tādēļ arvien biežāk skatieni tiek vērsti uz modernajām tehnoloģijām, kuras nepārtraukti attīstās. Jā, ar digitalizāciju vairs nevienu nepārsteigsi, tomēr 3D drukātas mājas aizvien ir liels pārsteigums.

Neskatoties uz to, ka 3D drukas tehnoloģija ir salīdzinoši jauna, tā jau gana veiksmīgi ir pārbaudīta būvniecībā. "Drukātas" tiek gan privātmājas, gan arī daudzdzīvokļu nami – 3D mājas vairs nav tikai dizaina projekti, kurus prezentēt izstādēs. Līdz ar to tiek lēsts, ka 3D drukas tehnoloģija varētu kļūt par efektīvu alternatīvu tradicionālajai būvniecībai. Turklāt tā var ne vien nodrošināt ekonomiskāku masveida mājokļu būvniecību, bet arī pozitīvi ietekmēt cilvēku dzīvesveidu, padarot to dabai draudzīgāku.

Drukājam māju