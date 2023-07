Māja Sandjego, kas ap savu asi spēj apgriezties ik pēc 33 minūtēm

Pārdošanā nonācis Sandjego slavenākais īpašums – 463 kvadrātmetrus plašā rotējošā māja, kas atrodas kalna galā. To par teju pieciem miljoniem eiro pārdod ne tikai mājas pirmie saimnieki, bet arī paši celtnieki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apļa formas ēkai patiesībā ap savu asi rotē tikai otrais stāvs, izmantojot divarpus zirgspēku motoru. Rotācijas ātrumu var pielāgot – maksimālais ātrums, kurā stāvs spēj aprotēt ap savu asi, ir 33 minūtes, bet tikpat labi tas var prasīt arī 24 stundas. Turklāt rotācija iespējama abos virzienos. Šo unikālo un novatorisko īpašumu var raksturot kā arhitektūras brīnumu, kas sevī demonstrē neticamu greznības, funkcionalitātes un tehnoloģisko sasniegumu kopumu.

Foto: Publicitātes foto

Otrā stāva rotēšanas iemesls ir pavisam vienkāršs – lai no jebkuras otrā stāva istabas varētu aplūkot neatkārtojamo skatu uz Kluso okeānu, pilsētu un kalniem. Kad Als un Dženeta Džonstoni nolēma celt māju kalna smailē, viņi ātri vienojās, ka māja būs apaļa, taču to, ka otrais stāvs spēs mainīt savu pozīciju, ģimene vēl nezināja. Ideja dzima tikai brīdī, kad bija jāsaprot, no kuras istabas pavērsies grandiozais skats. Als bija pirmais, kurš ierosināja: ja reiz māja ir apaļa, kādēļ gan to nepagriezt?

Foto: Publicitātes foto

Als un Dženeta ir arī mājas celtnieki, ne tikai īpašnieki. Pensijas vecumu baudošais pāris jau agrāk būvējuši mājas, taču neviens no viņiem nav tieši saistīts ar celtniecības profesiju. Als šajā projektā pildīja galvenā inženiera un arhitekta pienākumus, savukārt Dženeta – grāmatvede un interjera dizainere. Pēcāk māju pārbaudīja pieredzējuši amata būvinženieri, lai novērtētu Ala paveikto darbu.

Foto: Publicitātes foto

Mājas pirmajā stāvā atrodas garāža divām automašīnām, virtuve un vannasistaba. Otrajā stāvā atrodas četras guļamistabas, virtuve un divas vannasistabas. Lai nodrošinātu nevainojamu skatu, mājas otrā stāva sienas viscaur ir no stikla. Mājai ir arī pagrabs.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Šī nav vienīgā rotējošā māja pasaulē. "DNA Architects" uzņēmuma arhitekti ir projektējuši rotējošo "Girasole" māju Austrālijā, kas savu rotāciju veic saskaņā ar saules kustību. Citi ievērojami piemēri ir "D'Angelo" māja Kalifornijā un "Apaļā māja" Viltonā.