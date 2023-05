Mežģīnes, spirāles un monumenti. Iespaidīgākās ķieģeļu celtnes pasaulē

Šķiet – kas nu tur liels. Parasts māla klucis. Taču šo sarkanbrūno vai dzeltenīgo materiālu var salikt tā, lai šie klucīši veido brīnišķīgas un neparastas formas. Ja runājam par vēsturi, izcils piemērs ir Eiropa – teju katrā senākā pilsētā ir kāda katedrāle vai pils, kas tapusi no ķieģeļiem. Arī Latvija nav izņēmums! Vai nav skaists un iespaidīgs Rīgas Doms? Vai Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca?



Pirms cilvēce atklāja pateicīgo un lēto betonu, ēkas lielākoties tika radītas no ķieģeļiem. Īpaši tās, kuras valdniekiem un Dievam domātas, – pilis un baznīcas. Vēlāk – industriālās ēkas. Pateicoties materiāla stiprumam un arhitektu ģēnijam, daudzas no šīm celtnēm ir saglabājušās joprojām, rūpīgi atjaunotas, un mēs varam tikai apbrīnot seno laiku meistaru prasmes! Taču arī šodien top izcilas un neparastas celtnes, kurās izmantoti ķieģeļi.

Skaistā Viļņas Anna

Viena no skaistākajām ķieģeļu celtnēm ir tikai dažu stundu brauciena attālumā no Rīgas – tā ir gotiskā Sv. Annas baznīca Viļņā. Gan ēka skaista, gan stāsti par to – šī baznīca tiek iekļauta visos pilsētas tūrisma ceļvežos un ekskursiju maršrutos. Izmantojiet iespēju, izejiet ekskursijā ar gidu!

Viena no leģendām vēsta, ka Napoleons Bonaparts, nonācis Viļņā savā karagājienā uz Krieviju, esot gribējis šo baznīcu aiznest sev līdzi plaukstā uz Parīzi, tik ļoti viņu iespaidojis tās skaistums. Vēl arī, protams, neiztrūkstošais stāsts par nelaimīgu mīlestību, nedaudz mistikas un šausmu.

Sv. Annas baznīca šajā vietā atradusies kopš 15. gadsimta sākuma un bijusi no koka. Tā nodega, kā tas nereti gadījās viduslaikos, 16. gadsimta beigās to uzcēla no jauna un no materiāla, kas ievērojami izturīgāks. Ēkas celtniecībā izmantot 33 dažādi māla ķieģeļu veidi.

Tuksneša Manhetena

Šibamas pilsēta Jemenā ir unikāla un neparasta. Lai nu ko, bet tuksnesī ieraudzīt 500 gadus senus debesskrāpjus nav gluži tas ikdienišķākais skats. Tāpēc Šibamu mēdz dēvēt par “tuksneša Manhetenu” vai “tuksneša Čikāgu”.