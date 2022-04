2018. gads kādai mājai Lakstīgalas ielā Siguldā ir īpašs – tas ir gads, kad tika sperti pirmie soļi divu dzīvokļu – Austras un Rietas – atdzimšanā. Pēcāk tie būs pieejami īstermiņa īrei, taču pašlaik vienā dzīvo projekta idejas autori un realizētāji – Santa un Edvards. Māja, kas celta aptuveni 1930. gadā un pēc Otrā pasaules kara sadalīta sešos dzīvokļos, Santas ģimenei pieder jau aptuveni 30 gadus. Tā tika mantota, taču kopā ar īrniekiem. Sākotnēji pieejams bijis tikai viens dzīvoklis, laika gaitā atbrīvojās viss otrais stāvs, kurš par mājvietu tika pataisīts pašiem. Pirms četriem gadiem atbrīvojās divi dzīvokļi arī pirmajā stāvā. Un beidzot varēja ķerties pie Santas ilgi kaltā plāna īstenošanas.

"Es jau pirms tam biju izdomājusi, ka tos varētu taisīt par īstermiņa īres dzīvokļiem, jo mājai ir laba atrašanās vieta – tā ir centra māja. Atrodamies blakus Pilsētas trasei un panorāmas ratam," par idejas pirmsākumiem pastāsta Santa. Abi smejas, ka stāsts par dzīvokļu remontu ir klasisks – sākotnēji domāts tos vien sakopt tā, lai skaisti un mājīgi, bet beigās remonts ievilcies četru gadu garumā. Taču jāpiemin, ka lielu daļu darbu Santa un Edvards veic savām rokām. Tāpat jāpiebilst – līdzko zemi pārklāj pirmā sniega sega, Edvards dodas savā ziemas brīvlaikā slēpot kalnos. Ziemas brīvlaiks, kā jau noprotams, ilgst līdz brīdim, kad pēdējā sniega čupiņa ir nokususi. Nu nāk pavasaris, pēdējais sniegs spītīgi, bet tomēr kūst, un tas nozīmē tikai vienu – kādā Lakstīgalas ielas mājā darbi tūdaļ atkal ritēs pilnā sparā.

Šo četru gadu laikā veikti arī gana lieli projekti – mājā ievilkta centrālā malkas apkure un nomainīts jumts. "To, cik tas mūsu mājai ir iespaidīgs, sapratām vien tad, kad atbrauca meistari. Viņu acis iepletās, jo jumts ir ļoti daudzšķautņains," atceras Santa. Šovasar notiks ne tikai intensīvi iekšdarbi (it īpaši Rietas dzīvoklī, kur darāmā vēl gana), bet arī tiks labiekārtots mājas pagalms, lai kāds no Siguldas viesiem zelta rudeni, iespējams, varētu sagaidīt jau Austrā vai Rietā.