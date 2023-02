Pelēkā mājiņa ar plakano jumtu – stāsts par Šicu rezidenci Siguldā

Privātmājā reiz uzaudzis gan bijušais Latvijas kamaniņu braucējs Juris Šics, gan viņa sieva Anete Šica, tādēļ abiem šķitis tikai likumsakarīgi, ka, tiklīdz radīsies iespēja, savu vietiņu iegādāsies arī viņi. Nu jau piecus gadus ģimene dzīvo pašu celtā un lolotā mājā, no nulles iekopjot arī tās apkārtni. "Savā mājā ir jājūtas kā vietā, kur vari atpūsties no ikdienas ritma, kur vari atvilkt elpu un gūt enerģiju jauniem darbiem," stāsta Juris. Un tieši šādu māju viņiem izdevies radīt, apstiprina Anete: "Citreiz gribam aizbraukt atpūsties – paņemam apartamentus Liepājā, bet jau vakarā braucam uz mājām, jo saprotam, ka gribas palikt tikai tur."

Sākotnēji ģimene izskatījusi dažādus variantus. Aplūkojuši remontējamas mājas un izsvēruši "par un pret" arī nepabeigtas privātmājas iegādei. Taču beigās sapratuši, ka grib uzcelt savu māju – tieši tādu, kādu paši vēlas, nevis mēģināt savas idejas iespiest citu veikumā. Liela loma izvēlē bijusi arī Jura vecākiem, kuri atvēlēja ģimenei piederošu zemesgabalu, kas nozīmēja: viens solis ceļā uz savu māju jau ir sperts.

Nu jau piecus gadus Siguldā slejas Šicu rezidence – vienstāva māja ar pelēku fasādi un plakanu jumtu. Par fasādes toni paziņas esot raukuši degunu, atceras ģimene, taču Juris uzsver: "Mums īpaši nerūp, ko citi domā. Tur jādzīvo un jāpavada brīvais laiks mums. Ja krāsa beigās nepatiktu, pārkrāsotu, bet jau pēc pirmās kārtas es sapratu, ka ir labi!"

Par to, ka mājai jābūt tumši pelēkai, Anetei bijusi vīzija jau no laika gala. Un viņa smejas, ka šajos jautājumos Juris pilnībā uzticas viņai: "Pa šiem gadiem viņš dizaina un interjera jautājumos vairs daudz nestrīdas pretī." Fasādes krāsošana gan bijis visai liels piedzīvojums, turklāt dārgs. Ja spainis baltās krāsas maksā 25 eiro, vēl 80 eiro bija jāmaksā par tās tonēšanu. Arī uzklāt to uz fasādes nebūt nebija viegli – tika izmēģinātas dažādas metodes, pat apsvērta samierināšanās ar sienām, kas izskatās raibas kā dzeņa vēders, līdz sapratuši, ka krāsa uz sienām jāklāj bez pārtraukuma. "Stalažām bija jābūt četrreiz lielākām, jo, tiklīdz beidz pūst krāsu un sāc no jauna, veidojas pleķis. Beigās izdevās diezgan labi!" stāsta Juris.