Pieredze: māja ar visām ērtībām, netērējot desmitiem tūkstošus elektrības pieslēgumam

Ja jūsu dvēsele alkst pēc dzīves pie dabas, nav obligāti jāpārceļas uz vecu māju meža vidū. Pietiek ar nelielu zemes gabalu pie birzs, lai klausītos putnu dziesmas no verandas un vērotu āpsi vai lapsu.

Tieši tā nolēma darīt Ivi Larsena no Veru (pilsēta Igaunijas dienvidaustrumos), kura pēdējo ceturtdaļgadsimtu dalīja savu dzīvi starp Igauniju un Norvēģiju. Viņas vīrs ir no Norvēģijas, tur viņiem ir lauku māja, ko cēluši vīra vecāki. Protams, māja ir no koka, kā jau tur pieņemts. Skaidrs, ka ziemā ir daudz jākurina, bet viss ir īsts un pēc iespējas dabīgs, jo Ziemeļvalstīs, lai arī klimats tur ir bargāks nekā Igaunijā, mājokli ar mākslīgiem materiāliem siltina nelabprāt. Turklāt pirms vairāk nekā pusgadsimta, kad māja tika uzcelta, šādi materiāli vēl nebija izgudroti.

Tātad ģimenei bija dzīves pieredze laukos, un tā viņiem bija piemērota.

Pirms gada Ivi nolēma ķerties pie lietas un pārdeva savu dzīvokli Prillimē, lai iegādātos vai uzceltu māju laukos un dzīvotu tur pastāvīgi.

Dzīves vērtības

Atskatoties, var teikt, ka Ivi paveicās: ātri tika atrasts pircējs dzīvoklim un tikpat ātri tika noslēgts darījums. Larsena par dzīvokli saņēma 40 000 eiro. Tieši tik daudz tika iztērēts, lai uzbūvētu t.s. A-veida māju Purilas ciematā, kas atrodas 15 kilometru attālumā no Prillimē.