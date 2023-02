Pieredzes stāsts: kā iekārtot funkcionālu un interjeram atbilstošu kosmētikas galdiņu

Kurš gan tam nepiekritīs – tas, kāds ir rīta cēliens, nosaka toni visai atlikušajai dienai. Neatkarīgi no tā, vai tā ir nesteidzīga pamošanās, relaksējošas brokastis ar kafijas tasi vai cits rīta rituāls. Runājot par sievietēm un rīta/vakara skaistumkopšanas rutīnu, tieši estētiski skaists kosmētikas galdiņš var kalpot par galveno elementu šajā relaksējošajā un vienlaikus uzmundrinošajā nodarbē. Lūk, uz sarunu aicinājām satura veidotāju Madaru Liecinieci, lai viņa dalītos pieredzē, kā efektīvāk, gudrāk un skaistāk iekārtot kosmētikas galdiņu jeb savu īpašo vietu, kas pašai Madarai izdevies pavisam lieliski!

Kosmētikas galdiņš kādreiz bija sieviešu guļamistabas nepieciešamība. Laika gaitā sievietes atteicās no šīs "privilēģijas", tā vietā savu stūrīti izveidojot, piemēram, vannasistabā. Bet nu kosmētikas galdiņi atkal ir "atdzimuši"! Sauc to par greznību vai funkcionālu nepieciešamību, bet kosmētikas galdiņš ar spoguli ir obligāts teju ikvienā mājā (tam piekritīs gandrīz jebkura sieviete!). Arī Virdžīnijas Vulfas grāmatā "Sava istaba" ("A Room of One's Own") sacīts, ka mums visiem savā mājoklī ir jābūt ģērbtuvei. Lai gan mūsu mājās, iespējams, nav tādas greznības un plašumu, lai atvēlētu veselu istabu ģērbtuvei, pavisam noteikti atradīsies mazmazītiņa vietiņa, kur novietot kosmētikas galdiņu.

Arī digitālā satura autorei jeb influencerei Madarai Lieciniecei tas izdevies! Un vērīgākie Madaras sekotāji jau noteikti ir pamanījuši, ka viņai ir ne tikai kosmētikas galdiņš, bet pat vesela istaba sievišķīgajām skaistumkopšanas nodarbēm. Kā viņa pati stāsta, strādājot no mājām par tekstu korektori (satura radīšana nav Madaras pilna laika profesija, bet vairāk hobijdarbs), primāri mājoklī tika izveidota viņas istaba jeb darbistaba, kurā ir ne tikai darba galds un ar darbu saistītās lietas, bet arī divas citas atsevišķas zonas. Viena no tām ir Madaras minētais "modes stūrītis", kur ir drēbju statīvs, dažādi plauktiņi, uz kuriem izkārtoti sezonālie apģērbi un aksesuāri, jo viņai kā satura veidotājai šī vieta palīdz veidot dažādu bilžu un video saturu. Savukārt otra zona istabā ir paredzēta skaistumkopšanai. Te atrodas spoguļgaldiņš, kur tiek uzglabāta gan sejas kopšanas kosmētika, gan dekoratīvā kosmētika.