Cēsu digitālā centra vadītājs Aleksandrs Ļubinskis lielākoties strādā attālināti no savas paša uzbūvētās mājas Cēsu novadā netālu no Cēsīm. Tiesa, tā vis nav parasta māja, bet gan salmu māja, kas turklāt apmesta ar mālu. Kā pie tādas tikt? To atklāj pats salmu nama saimnieks.

"Dzimis esmu Rīgā, mācījies Rīgas 49. vidusskolā, bet dzīve mani atveda uz Cēsīm. Kad mēs iepazināmies ar manu sievu, sākām dzīvot kopā ar viņas vecākiem viņu dzīvoklī, bet ātri vien sapratām, ka gribas vairāk brīvības. Sievai bija atstāta vecāsmammas māja netālu no Cēsīm, un mēs sākām dzīvot tur, līdz mums uzradās iespēja šo māju pārdot, tādējādi ieguvām naudu, lai nopirktu kaut ko citu," iesāk Aleksandrs.

Tā kā dzīve ārpus pilsētas mājā jau bija iepazīta un abiem vienmēr paticis – kā pats saka – šiverēt, tad nebija divu domu, ka arī jaunā dzīvesvieta būs māja ārpus pilsētas, turklāt sieva Liene pēc izglītības ir ainavu tehniķe, tāpēc viņai nepieciešams dārzs, kur izpausties. Tiesa, sākumā būvēt salmu māju viņiem nebijis padomā.

"Mūsu dienaskārtībā bija ātri uzbūvēt nelielu māju pašiem ar mazu budžetu. Mums bija un vēl joprojām ir draugs arhitekts, kurš, zinot šos parametrus, iedeva noskatīties internetā atrastu filmu. Tas bija stāsts par vīru Amerikā, kurš būvēja salīdzinoši nelielu māju, izmantojot salmu ķīpas, ar saules paneļiem uz jumta. Vienkārša un Latvijas ainavā ļoti labi ierakstāma būve. Tas mūs uzrunāja un sākām ar šo ideju dzīvot. Pētīju vairāk un lasīju literatūru par siltumspēju, siltumizolāciju, par celtniecības metodiku. Radās pārliecība, ka tas varētu būt īstais variants," atminas Aleksandrs.