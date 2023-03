Privāts kinoteātris, īpaša skulptūra un košs interjers: krāšņa māja Sanfrancisko

1974. gadā celta sarkankoka māja atrodas gleznainajā Noe ielejā Sanfrancisko. To ieskauj grezni dārzi un lekna veģetācija. Māja pieder mākslinieku pārim, kurš savulaik celtniecības projektu uzticēja arhitektam Albertam Lanjeram un viņa sievai tēlniecei Rūtai Asavai, kuri divstāvu mājoklī izveidoja unikālu interjera dizainu, apvienojot kolosālas krāsu gammas, pauž "Mint List" pārstāve Marija Azura Rosi.

Pavisam nesen īpašnieki nolēma paplašināt mājas perimetru, vienlaikus saglabājot tās sākotnējo DNS. Mājas dizaina pamatā ir asas ģeometriskas līnijas, mēbeles un sienu apdare no sarkankoka, kā arī plašs dārzs un āra terases.

Foto: Joe Fletcher

Atjaunošanas laikā, ko veica "Studio Terpeluk", mājai tika pievienota jaunu biroja telpa, viesu zona, bārs un mājas kinoteātris. Rezultātā māja tika paplašināta no 210 uz 299 kvadrātmetriem. Savukārt, lai radītu unikālu ārējo izskatu, mājas fasāde un āra terases tika apšūtas ar sarkanā ciedra dēļiem.

Mājas atjaunošanas procesā bija svarīgi neizjaukt sākotnējās arhitektoniskās formas. Tikpat būtiski bija veidot mijiedarbību starp iekštelpām un ārpasauli, tādēļ tika veidotas atvērta tipa dzīvojamās telpas.

Ienākot īpašumā, skatam paveras omulīgs iekšpagalms, kas bruģēts ar dzelzsbetona plāksnēm un sarkankoka dēļiem, kuri iezīmē ceļu uz ieeju mājā. Otrajā stāvā atrodas atvērta tipa dzīvojamās telpas, kuru grīdas sedz Duglasa egles dēļi. Maigo interjeru papildina no sarkankoka darinātas konstrukcijas un mēbeles, tostarp griestu sijas un iebūvēti grāmatu plaukti.

Foto: Joe Fletcher

Turpretī mājas pirmajā stāvā, pa kreisi no ieejas, var ieraudzīt pēc pasūtījuma veidotu glancētu skapi, aiz kura slēpjas virtuves zona. Attiecīgi pa labi no ieejas atrodas bibliotēka, kurā ir ērts un moderns rakstāmgalds, izteiksmīga glezna un grāmatplaukts, kas sniedzas līdz griestiem.

Foto: Joe Fletcher

Mājas dienvidu daļā ir izveidota viesu zona, no kuras paveras skats uz iekšpagalmu. Viesu zonā atrodas arī guļamistaba un liela vannas istaba. Tā ir ieturēta pasteļtoņos, kuru plašā amplitūda plešas no terakota flīzēm gaiši rozā krāsā līdz pat neparastai mozaīkai, kas darināta no pārstrādātas plastmasas flīzēm blāvi sārtos toņos.

Foto: Joe Fletcher

Taču par īsto mājas lepnumu tiek uzskatīta rozā skulptūra, ko veidoja mākslinieks no Ķīnas Vansjins Džans (Wanxin Zhang). Skulptūra atrodas viesistabā, no kuras paveras kolosāls skats uz pilsētu.

Foto: Joe Fletcher

Arī kāpnes mājā ir īpašas. No melnināta tērauda un sarkankoka elementiem izgatavotas, tās savieno ne vien visus trīs mājas stāvus, bet apvieno arī eklektisko interjeru.

2008. gadā dibinātās "Studio Terpeluk" īpašnieks, Brets Terpeluks, 10 gadus ir sadarbojies ar arhitektu Renco Piano, allaž meklējot jaunus amatniecības, dizaina un materiālu risinājumus. Viņš raksta – krāsai ir liela nozīme mājas īpašnieku izsmalcinātajā un daudzveidīgajā mākslas kolekcijā.

Foto: Joe Fletcher

Tieši tas piesaistīja viņa uzmanību, jo Bretu sen interesē 1950. gadu itāļu dizains, kurā tiek drosmīgi izmantoti krāsu akcenti. Lai pēc iespējas veiksmīgāk rastu krāsu kombinācijas, šim projektam tika piesaistīta arī dizainere Beatrise Santičoli.

Visbeidzot dārza ainavu veidoja itāļu dizainere Monika Viarengo. Viņa izvēlējās augļu kokus, ziedus un garšaugus, ievērojot krāsu kombināciju – oranžs, dzeltens, zils un protams, zaļš. Tās ir klasiskās Kalifornijas dabas ainavu krāsas.

Foto: Joe Fletcher

Tas ir lielisks piemērs, kā saglabāt mājas sākotnējo stilu, bet tajā pašā laikā piešķirt interjeram mūsdienīgu pieskaņu.