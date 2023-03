Uzcelt savu māju pusgada laikā. Danču ģimenes stāsts

Lai abiem bērniem būtu sava guļamistaba, Kristaps un Agnija Danči ziedoja savas ērtības un divus gadus par savu guļamistabu sauca caurstaigājamu viesistabu. Taču viens bijis skaidrs – trīsistabu dzīvoklī viņiem kļūst par šauru un ir īstais brīdis domāt par kaut ko lielāku. Lielāku dzīvokli Danči nemeklēja, viņi izlēma celt paši savu māju un to paveica pusgada laikā.



Māju Danči izvēlējās projektēt vien 17 kvadrātmetrus plašāku par trīsistabu dzīvokli, kurā dzīvoja. Pieticība, daudzi teiks. Taču Agnija stāsta, ka jau no sākta gala abi bijuši vienisprātis par to, ka lielu māju nevēlas. Pirmkārt, liela māja nozīmē arī lielas uzturēšanas izmaksas. Otrkārt, siltajos gada mēnešos ģimene daudz laika pavada ārpus mājas, līdz ar to nepieciešamības pēc plašām telpām nebija. "Mums prasījās tikai vēl vienu istabiņu, lai arī mums būtu sava guļamistaba," viņa paskaidro, piebilstot, ka vēlas lauzt stereotipus par mazajām paneļu karkasa mājām. Tieši tādēļ pāris ar savu stāstu izvēlējies dalīties arī "Instagram" profilā "Ceļš uz sapņu namiņu".

Danči atzīst, ka patiesībā vēlējušies pirkt jau gatavu māju, taču kādai neatbilda atrašanās vieta, citai – plānojums, bet vēl gana daudz māju pārdotas par neadekvātu cenu. Ikdienā mērojot ceļu no Jelgavas uz Jūrmalu, ģimene vērojusi, kā ceļa malā top jauns ciematiņš. "Domājām, ka būtu ļoti forši te dzīvot, blakus ir arī upe. Un pēc trim gadiem esam te!" smaidot stāsta Kristaps.

Lai arī mājas būvniecība noritēja raiti – 2022. gada janvāra sākumā tika uzsākti pirmie būvniecības darbi, bet jau 19. maijā visa Danču ģimene mājā aizvadīja savu pirmo nakti –, Agnija un Kristaps neiztika arī bez izaicinājumiem. Zemi, kur komunikāciju jautājums bija sakārtots, Danči iegādājās par saviem iekrājumiem. Taču, lai īstenotu savu sapni par māju, ģimene vērsās pēc hipotekārā kredīta bankās.