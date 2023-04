Vai gliemežvāks var iedvesmot arhitektu? Dabas iedvesmotas arhitektūras pērles

Dabas krāšņums un varenība visos laikos iedvesmojusi māksliniekus, mūziķus un arhitektus. Neparastas krāsu kombinācijas, faktūras un kontūras – it viss var kļūt par iedvesmu jaunu ēku tapšanai. No Londonas līdz Ņūdeli tiek būvētas ēkas lotosu, gliemežvāku un pat ananasu formā.

"Lielais ananass", Batērsta



Pasaulē lielākā ēka ananasa formā atrodas Dienvidāfrikas Republikā. Reģionā, kur zemnieki novāc aptuveni 70 procentus no kopējās ananasu ražas visā valstī. Ananasi Dienvidāfrikā tiek audzēti jau kopš 18. gadsimta, savukārt 1980. gadā vietējā lauksaimniecības kopiena uzbūvēja milzīgu ēku, kas simbolizē šo saldo un sulīgo augli. Vienlaikus 17 metrus augstā ēka vēsta par ilgtspējīgu lauksaimniecību. Šobrīd ēkas pirmajā stāvā atrodas muzejs, tāpēc ir iespēja apskatīt to arī no iekšpuses. Taču patiesi pārsteidzoši ēka izskatās no ārpuses – milzīgs ananass, kas izskatās tik dabiski, ka nemaz nevar saprast, ka tā ir ēka.



Lotosa templis, Ņūdeli



Saskaņā ar bahāiešu rakstiem, visiem lūgšanu namiem jābūt apļveida formai ar deviņām malām. Tādēļ lielākā daļa tempļu ir kupola formā, tomēr "Bahapur" templis Ņūdelī tika projektēts pēc citādiem un pat nedaudz negaidītiem principiem. Iedvesmojoties no lotosa ziediem, arhitekts Fariborzs Sahba radīja 27 ziedlapas no marmora, kuras sakārtotas tā, lai veidotos nepieciešamās deviņas malas. Templim ir arī deviņas durvis, kuras sabiedrībai tika vērtas vaļā 1986. gadā. Savukārt materiāls tempļa veidošanai tika ņemts no Penteli kalna Grieķijā, no tā paša, kur tika ņemts marmors arī Panteona būvniecībai Atēnās.



"Aldar Headquaters", Abū Dabī



Apļveida debesskrāpis tika uzbūvēts 2010. gadā, godinot pilsētas jūrniecības mantojumu. Tādēļ nevienu nepārsteidza, ka arhitekts Marvans Zgeibs iedvesmojās no gliemežvākiem, strādājot pie šī projekta. Rezultātā tika uzbūvēta apļveida ēka ar nedaudz uz ārpusi izliektu fasādi, kuru klāj tērauda režģis, kurš, spoguļojoties saules, staros atgādina īstus dimantus. Ēkas augstums ir 109 metri jeb 23 stāvi; no tās pēdējiem stāviem paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un krastmalu.



Kubu mājas, Roterdama



Neskatoties uz ēku robustajām formām un asajiem leņķiem, arhitekts Pīts Bloms, strādājot pie projekta, patiešām iedvesmojās no meža un kokiem. Slavenās holandiešu kubu mājas tika uzbūvētas 1977. gadā, taču tās nav ne muzejs, ne cita veida sabiedriska telpa. Tās ir vienkāršas dzīvojamās mājas, kuras gan jāteic, mūsdienās kļuvušas par populāru tūristu apskates objektu.

Katru māju veido sešstūra masīvs pilons uz kura nostiprināts dzeltens kubs, kas savukārt sasvērts 45 grādu leņķī. Tādējādi tiek atveidota koka forma – stumbrs un lapotne.



"Atomium", Brisele



Šī savdabīgas formas ēka sākotnēji tika būvēta 1958. gada Pasaules izstādei "Expo 58" atklāšanai, taču mūsdienās tā kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām ēkām visā pasaulē. To veido deviņas savstarpēji savienotas lodes, kas patiesībā ir 165 miljardus reizes palielināts dzelzs kristālrežģa fragments. 102 metrus augsto ēku projektēja inženieris Andrē Voterkeins kopā ar arhitektiem Andrē un Žanu Polakiem; savukārt iedvesmu viņi rada strauji progresējošā zinātnē. Šobrīd tajā ir muzejs, bet pašu ēku var vērot no vairākiem Briseles skatu punktiem.



"30 St Mary Axe", Londona



Slavenais arhitekts Normans Fosters, projektējot šo debesskrāpi, patiesībā neiedvesmojās no marinēta gurķa, kā tas bieži tiek uzskatīts. No stikla rombiem būvētā ēka faktiski veidota pēc jūras sūkļa ar nosaukumu Venēras ziedu grozs parauga. Arhitektu iedvesmoja ne vien jūras sūkļa izskats, bet arī funkcionalitāte – tas ūdeni filtrē caur savu virsmu. Tikai debesskrāpja gadījumā tiek filtrēts gaiss, nevis ūdens, tādējādi samazinot vajadzību pēc gaisa kondicionēšanas. 179 metrus augstā ēka krasi atšķiras no klasiskās Londonas arhitektūras, taču tā ir veiksmīgi integrējusies pilsētvidē, kļūstot pat pilsētas panorāmas simbolu.



