Vairākus metrus virs zemes un ar skatu uz visu pilsētu – vēsturiskā māja Losandželosā

Māja, kura pacelta vairākus metrus virs zemes, vēsta par arhitektūru Losandželosā 20. gadsimta vidū, kad pāļu pamati pavēra iespēju apbūvēt arī nepiemērotas teritorijas.

Laikposmā no 1950. līdz 1960. gadam Kalifornijā tika uzceltas aptuveni 1500 mājas uz pāļu pamatiem, tās paceļot vairākus metrus virs zemes, tādējādi apbūvējot kalnainus, akmeņainus zemes gabalus, kas citādāk tika uzskatīti par būvniecībai neizmantojamiem, norāda portāls "Toptenrealestatedeals.com". Mūsdienās no tām saglabājušās vien nedaudzas.

Kad pēc Otrā pasaules kara Kalifornijas attīstība uzplauka, Losandželosa ļāvās jaunu ideju realizēšanai arhitektūrā un dizainā, projektējot mājas, kas pazīstamas ar tīrām līnijām, ģeometriskām formām un funkcionāliem materiāliem, kā, piemēram, tērauds, stikls un betons.

Mājas pacelšana virs zemes ar pāļu pamatu palīdzību ne tikai sniedz iespēju mitekļus celt apbūvei nepiemērotās vietās, bet arīdzan pasargā no plūdiem, tādēļ šāds risinājums īpaši piemērots piekrastes reģioniem. Ierasti konstrukcijā izmantoti vismaz divi pāļi, kuri pa diagonāli nostiprināti ar kabeļiem vai metāla stieņiem, norāda portāls "Ruby Homes".

Viena no šāda tipa mājām tika izmantota arī pasaulē pazīstamās krimināldrāmas "Sadursme" ("Heat") filmēšanā, kurā galvenajās lomas iejutās aktieri Roberts De Niro un Als Pačīno. Tā tiek uzskatīta par vienu no ietekmīgākajām šī žanra filmām. Turklāt pašlaik šo unikālo māju iespējams iegādāties par pusotru miljonu eiro, kļūstot par saimnieku kripatiņai no Losandželosas vēstures.

No mājas paveras plašs panorāmas skats uz vairākām nozīmīgām vietām Losandželosā. Vakara saulrietos aplūkojama ikoniskā Holivudas zīme, tāpat arī Grifita observatorija, Katalīnas sala un netālu pulsējošā dzīvība Losandželosas pilsētas centrā.

Foto: Courtesy Compass

Neatvairāmo skatu izbaudīt ļauj vairākas bīdāmās stikla durvis un plašie logi, kas vienlaikus mājokli ļauj maksimāli piepildīt ar dabisko gaismu. Augstie griesti, spilgti baltās sienas un cietkoksnes grīdas mājoklī rada klasiskā stila noskaņu, vienlaikus arī atspoguļojot oriģinālos elementus interjerā 20. gadsimta vidū.

Teju 190 kvadrātmetrus plašajā mājā ir trīs guļamistabas, kā arī trīs vannasistabas. Galvenajā vannasistabā ir duša, divas izlietnes un vanna, bet virtuvi rotā oranžas flīzes, dekoratīvas vitrāžas un speciāls vīna ledusskapis. Mājā padomāts arī par atpūtas un izklaides zonām. Tajā ir plaša viesistaba, mini bārs, kā arī liels pagalms ar privātu golfa laukumu.