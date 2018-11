13 idejas, kā izveidot bērniem draudzīgu dārzu

Kad dārzā ir bērni, tad skaistais placītis vairs nepārtop par relaksācijas vietu, bet izklaižu zonu, kur notiek rotaļas un kūsā bērnu dzīvesprieks. Tas uzreiz nenozīmē to, ka dārzs ir jāpieblīvē ar bērnu mantiņām, bet to var nedaudz pārveidot, lai tajā prieks būtu uzturēties ne tikai lielajiem, bet arī mazajiem.

Iedvesmojoties no portāla "Houzz", piedāvājam vairākas idejas, lai dārzu pārvērstu par vietu, kas patiktu arī mazajiem ķipariem.

Dārzs jāpadara pēc iespējas dabiskāks. Nevajag iegādāties kādas speciālas lietas vai rotaļlietas, lai bērniem būtu lietas, ar ko rotaļāties. Liec lietā savu izdomu! Piemēram, no koku bluķiem radi šķēršļu joslu vai sēdvietas. Tāpat no koka ripām vari izveidot spēli "desas". Kad kaut ko dārzā griez, tad uzreiz to nevajag izmest, jo arī zari var noderēt bērnu rotaļās.

Ja plāno pilnībā pārveidot dārzu, tad vērā var ņemt arī bērnu vēlmes. Iespējams, ka viņi jau sen kāro slidkalniņu vai smilšu kasti. Rezultātā dārzs ne tikai labi izskatīsies, bet arī mazie ķipari būs priecīgi!

Nekas dārzā nevar būt labāks par labi koptu mauriņu. Bērni tajā varēs rotaļāties, spēlēt futbolu vai kādas citas spēles. Ja ķiparam gadīsies nokrist, tad tas nebūs tik sāpīgi kā uz betona vai asfalta. Tikai atceries gar mauriņa malām sastādīt augus, kas viegli varētu izturēt bumbas triecienu.

Bērniem patīk braukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem vai skeitborda dēli, tāpēc padomā dārzā arī par taciņām. Lai bērniem būtu jautrāk un interesantāk, vari izveidot celiņus ar dažādiem līkumiem.

Izveido sajūtu dārzu! Bērniem būs interesanti pasmaržot dažādus augus, kā arī tas savā ziņā veicinās viņus izglītoties, jo rakari noteikti taujās, kas tie ir par augiem. Dārzā vari iestādīt piparmētras, lavandas, puķu tabakas un citus smaržīgus augus.

Dārzā novieto mēbeles ar daudzpusīgām funkcijām. Piemēram, šūpoles var kalpot arī kā atpūtas krēsls. Šis variants būs lielisks, ja dārzā nav vietas, kur novietot atpūtas krēslu.

Bērnus dārzā viennozīmīgi iepriecinās batuts. Lai gan šķiet, ka šī lieta dārzā aizņem ļoti daudz vietas – tā nebūt nav, jo piedāvājums ar batutiem veikalos ir visai plašs. Varēs atrast ne tikai maza izmēra, bet arī lielākus, kur var lēkāt vairāki cilvēki reizē. Lūk, piemērs, ka batuts var dārzā var būt arī pavisam nemanāms:

Neaizmirsti dārzā izveidot arī atpūtas stūrīti, jo bērni visu laiku tikai nevar spēlēties. Tāpat jāņem vērā, ka bērnam nepieciešama arī vieta, kur paglābties no karstās saules, piemēram, kāda lapene, saules sargs vai arī palielāks koks dārzā, kas radīs ēnainu vietu.

Izveido bērniem dārzā nelielu vigvamu! Bērniem patīk spēlēties dažādās mājiņās, tāpēc vigvams būs kā reiz laikā. To var apaudzēt ar vīteņaugiem, kas radīs skaistu akcentu dārzā. Šeit vari aplūkot piecus vīteņaugus, kas "apēd" māju fasādes.

Dārzā vari izveidot arī mozaīkas taciņas, kas tam dos radošu pieskārienu. Piemēram, mozaīku taciņas var veidot kā skaitļus, kas būs jauns iemesls ne tikai rotaļām, bet arī matemātikas apguvei.

Dārzā var izveidot arī ko neparastāku, piemēram, kāpšanas sienu. Ķipari noteikti par to būs sajūsmā! Labāk gan šādas sienas izveidei piesaistīt ekspertu un profesionāļus, lai pilnībā pārliecinātos par drošu tās uzstādīšanu.

Pie ēkas sienas var nolikt arī tāfeli, kurā mazie varēs ne tikai radoši izpausties ar saviem zīmējumiem, bet tā var noderēt arī dārza darbos, piemēram, atzīmējot to, kuri darbi vēl ir paveicami.

Stūrītis mantu novietošanai. Lai dārzā nemētātos apkārt dažādas rotaļlietas vai bumbiņas, tad der izveidot stūrīti, kur bērns var nolikt visas savas mantas. Stūrīti vislabāk izveidot zem kādas nojumes, lai mantas nesalītu. Tā bērnam arī varēs mācīt kārtību, proti, ka pēc katras rotaļāšanās savas rotaļlietas ir jānoliek tur, kur tās ir paņemtas.