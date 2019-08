Apgriezt pirms rudens vai nē? Ko darīt ar tūju pieaugumu

"Atbraucu mājās, nopriecājos par savām divus gadus jaunajām tūjām (šķirne 'Brabant'), kurām pa vasaras trīs mēnešiem smuks pieaugums (jūnija sākumā apgriezu). Ko darīt tagad pirms rudens? Vai drīkst atkal apgriezt un formēt, vai tomēr likt mierā?" vaicā "Tavs Dārzs" lasītāja. Ar speciālista palīdzību skaidrojam, kura metode pašlaik būtu ieteicamākā.

Kā norāda "Dārzs zem Saules" īpašniece Antra Blūma, tūju griešana ir atkarīga no pieauguma, proti, ja ir ļoti liels pieaugums un tūja zaudējusi formu, to drīkst piecirpt. "Tur, kur nogriezīsim – pavasarī turpinās kuplot un veidos pieaugumu no tās vietas," piebilst tūju audzētāja, "atceramies, ka tūju zari ir kā mati. Ja gribam firzūriņu tām veidot, tad mēs varam to darīt. Ja liekas, ka forma der, tad nedaram neko."

Viņa arī atgādina vēl vienu būtisku niansi tūju kopšanā tieši rudenī – tās nevajag lutināt ar minerālmēsliem. "Veikali, protams, ir ieinteresēti tirgot minerālmēslus, bet tūjas sāks dzīt jaunos pieaugumus, tā ir nelaime. Pavasarī vēl varam eksperimentēt, bet rudenī nē. Augs cietīs un var pat aiziet bojā," pamāca speciāliste.

Vairāk par tūju kopšanu lasi, lūk, šeit, kā arī te.

Ja arī jums ir kāds interesējošs jautājums par augiem vai to kopšanas darbiem, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv