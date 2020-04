Aromātiskais košumkrūms ar krāšņiem ziediem – deicija

Deicija (lat. Deutzia) ir viens no aromātiskākajiem un bagātīgi ziedošajiem košumkrūmiem, kas var lepoties ar šķirņu daudzveidību. Turklāt deicijas ar ziediem priecē vēlā pavasarī – no maija līdz pat jūnijam, bet dažas šķirnes zied pat jūlijā.

"Tavs Dārzs" jau savulaik nedaudz iepazīstināja ar šo bagātīgi ziedošo košumkrūmu, kas savvaļā aug Centrālajā un Austrumāzijā, Meksikā. Tā šķirnes veidotas Anglijā un Francijā, no kurienes ieceļojušas arī Latvijā. Eiropā ir radītas daudzas deiciju šķirnes, un arī plašs deiciju šķirņu klāsts ir pieejams stādaudzētavās Latvijā. Kas ir deicijas, kā tās pareizi audzēt un lolot, taujājām A/S "Latvijas valsts meži" vēstniecības pārstāvjiem, kuri sagatavoja informāciju, balstoties ne tikai savā pieredzē, bet arī pēc ārvalstu speciālistu ieteikumiem.

Deiciju audzēšana un šķirņu dažādība

Tie ir vasarzaļi, krāšņi ziedoši, aromātiski krūmi. Tās ir nepamatoti nenovērtētas – ģintī ir vairāk kā 60 sugas ar diezgan lielu daudzveidību. Pieder hortenziju dzimtai. Sugas un šķirnes variē ar krūma izmēru, ziedu krāsu (no baltas līdz rozā), smaržu un lapu krāsu (dažādu toņu zaļas līdz raibas). Savukārt rudenī deiciju lapas krāsojas.

Deicijas var dārzā izmantot ne tikai kā soliterus, bet arī grupu stādījumiem. Košumkrūms savu ziedu un lapu dēļ izskatās ļoti līdzīgs filadelfiem, kurus Latvijā dēvē par jasmīniem.

Deiciju šķirnēm augstums mēdz variēt – ir zemākas šķirnes un augstākas, piemēram, smuidrā deicija (Deutzia gracilis) ir 0,4 līdz 0,6 metrus augsta, bet tajā pašā laikā greznā deicija (Deutzia x magnifica) var sasniegt 2,5 līdz 3 metru augstumu.







Zied vēlā pavasarī, maijā līdz jūnijam uz iepriekšējā gada dzinumiem. Dažas šķirnes ar ziediem priecē pat jūlijā, piemēram, robotā deicija 'Plena' (Deutzia scabra 'Plena'), hibrīdā deicija 'Mont Rose' ( Deutzia x hybrida 'Mont Rose') un citas. Deicijas plaukst agri, tādēļ jaunie dzinumi var apsalt. Tās ir viegli pavairojamas, ātraudzīgas, turklāt tām nav daudz slimību un kaitēkļu. Ziemcietība deicijām ir vidēja, 5.–8. salcietības zona.





Piemērotākā vietas izvēle. Vislabāk un krāšņāk deicijas augs saulainā vai daļēji apēnotā vietā. Tām patīk ūdenscaurlaidīga, mēreni mitra un vidēji auglīga augsne. Tās var stādīt arī nogāzēs. Jāņem vērā, ka iesakņošanās periodā deicijas ir kārtīgi jālaista. Kā teikts kokaudzētavas "Bulduri" mājaslapā, deicijas kārtīgi ir jālaista arī sausā laikā – vismaz 15 līdz 20 centimetru dziļumā.

Kā formēt un apgriezt deicijas. Griež pēc ziedēšanas, lai veidotu formu, bet labāk izgriezt atsevišķus zarus, nekā apgriezt visu krūmu. Kokaudzētava "Bulduri" savā mājaslapā informē, ka deiciju krūmu vainagus veido tā, lai arī apakšējiem zariem piekļūtu saule, proti, tas nozīmē, ka krūma augšdaļa jāveido šaurāka kā apakša. Apgriešanai ir divi veidi: kopšanas un atjaunojošā. Kopšanas apgriešana nozīmē to, ka tiek izgriezti bojātie un nokaltušie zari, bet atjaunojošā, kā skaidro kokaudzētava, vecais un pāraugušais krūms tiek nogriezts, atstājot vien 15 līdz 30 centimetrus garus zarus. Tad no snaudošajiem pumpuriem attīstās jauni zari, un krūma vainags tiek veidots no jauna.

Kā mēslot deicijas. Kokaudzētava "Bulduri" iesaka deicijas mēslot pavasarī – pēc krūma apgriešanas. Kokaugu mēslošanai var izmantot ne tikai sadalījušos kūtsmēslus, bet arī kompostu, auglīgu augsni vai minerālmēslus.

LVM piedāvā nelielu ieskatu deiciju sugu daudzveidībā:

Amūras deicija – Deutzia amurensis (Deutzia parviflora var. amurensis). Tā ir 1,5 līdz 2 metrus augsta. Zied jūnijā, jūlijā. Ziedi ir sīki un balti, bez smaržas. Šī ir viena no salcietīgākajām deiciju sugām. Tai patiks saulaina no vējiem pasargāta vieta, ar auglīgu, labi drenētu augsni. Samērā ātraudzīga. Ziedi balti, izkārtoti vairogā līdz 1,2 centimetru diametrā.

Smuidrā deicija – Deutzia gracilis. Krūms ir 0,4 līdz 0,6 metrus augsts, bet platumā sasniedz 0,3 līdz 0,5 metrus, vainags stāvs. Smuidrā deicija zied maija beigās, jūnijā, ziedi ir balti. Lapojums ir tumši zaļš, kas rudenī krāsojas tumši sarkans. Piemērota grupām, akmensdārziem.



Lemuāna deicija – Deutzia x lemoinei. Krūma augstums ir 1 līdz 1,5 metri, bet platums – 0,8 līdz 1 metrs. Vainags stāvs, blīvs. Ziedi ir koši balti, izkārtoti skarās. Lemuāna deicija zied maija beigās, jūnijā. Augļi – pogaļas, zaļš lapojums. Ziemcietīga, agri un bagātīgi ziedoša.



Greznā deicija – Deutzia x magnifica. Krūma augstums ir 2,5 līdz 3 metri, platums – 0,8 līdz 1 metrs. Ziedi ir balti un bagātīgi. Skarās zied jūnijā. Greznajai deicijai ir zaļš lapojums. Viena no dekoratīvākajām deiciju sugām. Nepieciešams apgriezt tūlīt pēc ziedēšanas.





Robotā deicija, šķirne 'Watereri' – Deutzia crenata 'Watereri' . Ziedi ir balti, to ārpusē ir sārta svītriņa. Šī deicija zied maijā un jūnijā. Lapojums ir zaļš.

Deicija, šķirne 'Pink Beauty' – Deutzia sp. 'Pink Beauty' . Ziedi gaiši rozā, zied maijā-jūnijā. Lapojums zaļš.

Kā liecina informācija mājaslapā "Latvijasstadi.lv", kas ir apstādījumu ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā, deicijas var iegādāties ne tikai LVM kokaudzētavās, bet arī stādu audzētavā "Sakstagals" Rēzeknes novadā, stādu audzētavā "Rožlejas" Lielvārdes novadā, stādu audzētavā "Lēpes" Garkalnes novadā, kokaudzētavā "Baltezers" Ādažu novadā, Zaļenieku kokaudzētavā Jelgavas novadā, kokaudzētavā "Robežnieki" Talsu novadā, stādu audzētavā "Blīdene" Brocēnu novadā, Mārupes stādu centrā, stādu audzētavā "Ķikši" Siguldas novadā, kokaudzētavā "Bulduri" Babītes novadā, EI dārzi/Olaines kokaudzētavā Ozolnieku novadā, stādaudzētavā "Dimzas" Jelgavas novadā, stādaudzētavā "Meža rasas" Krustpils novadā, zemnieku saimniecībā "Basteji" Kandavas novadā un dekoratīvo stādu audzētavā "Arumi" Mārupes novadā.

