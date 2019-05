Aromātiskās un krāšņās kupenas: speciāliste par ceriņu kopšanu un krūma veidošanu

"Zarus, kuri atstāti kā skeletzari, saīsina par pusi vai trešo daļu, lai to gali atrastos aptuveni vienā līmenī. Jāpievērš uzmanība pumpuru novietojumam, virs kuriem veic griezumu, jo tiem jābūt orientētiem virzienā, kurā būs orientēti jaunie zari," padomos dalās Strautiņa. "Apmēram uz pusi saīsina viengadīgos pieaugumus, virs tiem pumpuriem, no kuriem nepieciešams ataudzēt dzinumus. Uzdevums ir vienmērīgi aizpildīt vainaga tilpumu bez tukšumiem un sabiezinājumiem. Ja vainags izveidots veiksmīgi, turpmākā uzturošā apgriešana nesagādā lielas grūtības. Izgriež visus nevēlamos pieaugumus, kas sabiezina krūmu. To var darīt agri pavasarī vai arī vasarā. Aplauztos un nokaltušos zarus var izgriezt visu gadu. Potētajiem ceriņiem visu sezonu izgriež sakneņu atvases. Atvases iznīcina, tiklīdz tās parādās, lai neveicinātu augu novājināšanos."

Turpmākas gados nepieciešama ne tikai retināšana, bet arī apgriešana, lai veicinātu krūmu veidošanos no dažāda vecuma zariem, stāsta speciāliste. Jāveic sanitārā griešana, atvašu iznīcināšana, ziedēšanas normēšana un tamlīdzīgi.

Novecojošu krūmu atjaunošana



Kā norāda Strautiņa, par krūmu novecošanu liecina vājāka ziedēšana , sīkākas ziedkopas un vāji pieaugumi. Novecojošu krūmu atjaunošanai ir savas īpatnības.



Patsakņu ceriņiem un ceriņu sugām agri pavasarī izgriež līdz zemei vārgulīgākos zarus ar vājiem pieaugumiem, bet no ataugušajām atvasēm divus, trīs turpmākajos gados izveido aizvietošanās dzinumus. Novecojošo skeletzaru nomaiņu labāk veikt pakāpeniski, pa vienam līdz diviem gadā, saglabājot krūma formu. Jaunākus skeletzarus, uz kuriem ir atsevišķi novājināti atzarojumi, apgriež līdz spēcīgākajiem vai vainagā pareizāk izvietotajiem sānzariem.

Potētiem ceriņiem vainags veidojas no potes, tāpēc tos nevar aizvietot ar atvasēm, kas veidojas no potcelma. Aizvietošanās dzinumus tiem var veidot tikai no snaudošajiem pumpuriem, kas atrodas virs potējuma vietas.



"Šķirnes ceriņi, kas pavairoti ar potēšanu, dzīvo īsāku laiku nekā patsakņi. Smagās, skābās augsnēs potēto ceriņu dzīves ilgums ir 18–25 gadi, bet labvēlīgos apstākļos un ar rūpīgu kopšanu to var pagarināt līdz 50 gadiem. Šķirnes ceriņu patsakņu krūmi turpretī var sasniegt 100 gadus un vairāk," atklāj Strautiņa.