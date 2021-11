ASV izvēlēta 2021. gada peonija, kura ieguvusi īpašo zelta medaļu par izcilību

Ik gadu ASV Peoniju audzētāju biedrība ("The American Peony Society") pasludina "gada" peoniju, kurai piešķirt zelta medaļu, un arī šis gads nav izņēmums. Šogad zelta medaļa piešķirta peonijai 'Joker', vēsta informācija biedrības mājaslapā.

Pērn gada titulu un zelta medaļu ieguva peonija 'Hillary', 2019. gadā – 'Angel Emily', savukārt 2018. gadā – 'Pietertje Vriend Wagenaar', liecina informācija biedrības mājaslapā. Gada peoniju un zelta medaļas ieguvējus biedrība izraugās pēc īpaši atlasītiem kritērijiem, kuru laikā tiek vērtēts ne tikai pats zieds, bet arī to noturība pret slimībām, pieejamība, vai tā ir iekļauta "The American Peony Society" peoniju reģistrā u. c. Katrs biedrs šai nominācijai var izvirzīt 3 peonijas. Kā savulaik intervijā portālam "Latvijas Avīze" skaidroja slavenais puķkopis, selekcionārs, grāmatu autors un peoniju karalis Aldonis Vēriņš, "The American Peony Society" zelta medaļa ir peoniju šķirnes augstākais apbalvojums, ko tā izpelnījusies pēc vispusīgas novērtēšanas. "Var droši apgalvot – ar zelta medaļu apbalvota peoniju šķirne nepievils savu audzētāju," medijam sacīja Vēriņš.

Portāls "Māja&Dārzs" jau vēstīja, ka peonija 'Joker' ietilpst hibrīdpeoniju grupā (Paeonia hybride). Tajā ietilpst šķirnes, kuru izveidošanā izmantotas vairākas peoniju sugas. Hibrīdajām peoniju šķirnēm piemīt unikāla īpašību kombinācija – tām būs stingri stumbri, taču lapotne rudenī atmirs. Šīs šķirnes sāk ziedēt pēc lakstveida peonijām un zied līdz pat četrām nedēļām ilgi. Turklāt hibrīdu šķirnes sastopamas brīnumskaistos dzeltenos un zelta toņos.

Kā informē "The American Peony Society", peoniju 'Jokers' izloloja Viljams S. Bokstočs (William S. Bockstoce) no Pensilvānijas, savukārt pēc viņa nāves – 1963. gadā – rūpes par to pārņēma Henrijs Lendis (Henry Landis) no Ontario. Savukārt 2004. gadā Alans Rodžers (Allan Rogers) no Oregonas to reģistrēja. Peonijai 'Joker' ir tumši rozā, pildīti ziedi, kas atgādina rozes. Zieda vidusdaļa saulē izbalo līdz krēmbaltai. Ziedu diametrs var sasniegt pat 17 centimetrus. Tā ir vidēji agri ziedoša peonija, kas turpina ziedēt ilgi. 'Joker' ir kompakts augums un stingri ziedkāti. Auga augstums – 80 līdz 90 centimetri.

Portāls "Māja&Dārzs" jau vēstīja, ka peonija 'Joker' ir to peoniju vidū, kuras savulaik uzņēmumam ieteicis slavenais puķkopis, selekcionārs, grāmatu autors un peoniju karalis Aldonis Vēriņš, kurš pērnā gada martā devās mūžībā.

Atgādinām – īstais peoniju stādīšanas laiks ir rudens. Šajā rakstā varēsi izlasīt noderīgu informāciju par peoniju stādīšanu, stādāmbedres sagatavošanu, rūpēm pavasarī utt.