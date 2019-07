Augu špikeris dārzam angļu stilā

Angļu stila dārzos jūtama dabas klātbūtne, romantisms un vieglums – gluži kā dabā, jo radīts iespaids, ka augi dobēs iekļaujas ainaviski un dabiski. Iedvesmojoties no portāla "The Spruce", aplūkojam to, kādi augi lieliski iekļausies angļu stila dārzā.

Ja vēlies ienest savā dārzā angļu stila vēsmas, tad portāls iesaka izvēlēties šādus augus:

Dižā jeb persiklapu pulkstenīte (Campanula persicifolia). Ar saviem ziediem tā priecēs teju visu vasaru, lieliski izskatīsies arī kā grieztie ziedi vāzēs.

Neļķes (Dianthus). Tās ir iecienīts augs dārzos, kuras var iestādīt gar dobju maliņu, lai tās būtu priekšplānā. Šeit vari izlasīt plašāk par neļķu audzēšanu, kā arī šķirņu dažādību.