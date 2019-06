Balandas indiešu brālēns – kokveida spināts, kas aug arī Latvijā

Līdzīgs balandai un ēdams – tāds ir neparastais kokveida spināts (Chenopodium giganteum), kura audzēšana Latvijā nav visai izplatīta. Par to, kā audzēt kokveida spinātu un to lietot uzturā, stāsta pieredzes bagātā dārzniece Gunta Karitone no Jaunraunas, kura savā kolekcijas dārzā šo interesanto un dekoratīvo augu audzē jau trešo gadu.

"Augs patīk gan man pašai, gan citiem, kuri to sākuši audzēt!" uzteic dārzniece, kura labprāt padalās arī pieredzē, kā šo augu lolot paša spēkiem.

Kā audzēt kokveida spinātu

"Ļoti interesants, bet mums nezināms pārtikas augs ir kokveida spināts, kas pēc pirmā acu uzmetiena asociējas ar mums zināmajām balandām," piebilst dārzniece, "tas pieder pie tās pašas ģints kā kvinoja (Quinoa) vai baltā balanda (Chenopodium album), un tā dzimtene ir Indija."

Kā stāsta audzētāja, šis augs var sasniegt pat 2 metru augstumu! Ja dārzā nav vēlmes audzēt tik garu augu, tad tā augstumu var arī paregulēt, nogriežot galotni. Ļoti krāšņas ir arī auga jaunās lapiņas, jo tās ir izteiksmīgā fuksiju krāsā, kas, kā atzīmē Karitone, piešķir augam arī dekoratīvu vērtību. Dārzniece stāsta, ka kokveida spinātam patiks saulaina, daļēji ēnaina augšanas vieta ar labi drenētu augsni, tiesa, tas augsnes izvēlē cimperlīgs. Lai gan kokveida spināts ir viengadīgs augs, tas var sagādāt pārsteigumu arī nākamajai sezonai – kā stāsta dārzniece, atstājot sēklas nogatavoties un izsēties, tās pavasarī sadīgs saprātīgā daudzumā.

Arī kokveida spināts ir aukstumizturīgs augs – gluži tāpat kā mums ierastais un sulīgi zaļais spināts. Viņa gan brīdina, ka šis augs nav sala izturīgs. Kokveida spinātus var izmantot līdz pat vēlam rudenim.