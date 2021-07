Bija dažādas krāsas, tagad tikai viena. Vai gladiolas var saziedēties?

Noteikti ikviens no mums ir dzirdējis stāstus par augu saziedēšanos – redz, savulaik augušas dažādu krāsu lilijas, tulpes vai gladiolas, bet tad tās saziedējušās, kā rezultātā dobēs palikuši tikai vienas krāsas ziedi. Vai gladiolas var saziedēties? Vai tas ir tikai mīts? Atbildi uz šo jautājumu savā mājaslapā sniedz Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība.

Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība savā mājaslapā raksta, ka apbrīno cilvēkus, kas tic šādām māņticībām.

Viņi uzsver – gladiolu ziedu savstarpēja apputeksnēšanās vai mērķtiecīga krustošana selekcijas darbā absolūti neiespaido attiecīgā auga bumbuļsīpolu un vairsīpoliņus. Tātad – visus gadus tie saglabās šķirnes identitāti, ziedēs kā parasti (bez jebkādām izmaiņām). Vienīgais izņēmums ir, ja ievāc un iesēj apputeksnēšanas rezultātā iegūtās sēklas. Pēc diviem, trīs gadiem šie hibrīdie sējeņi uzziedēs, turklāt tie arī var būtiski atšķirties no saviem vecākiem. Biedrība arī noraida teoriju, ka sēklas var pašizsēties un iegaugt, jo savlaicīgi nenovāktās gladiolu sēklas iet bojā pirmajās lielākajās salnās.

Vai ar vienu nazi grieztās gladiolas arī var saziedēties? Arī tas, kā uzsver biedrība, ir mīts un izdomājums. "Nekāda ''asins pārliešana'' nespēj izmainīt šķirnes ziedu krāsu. Tiesa, griežot ziedus, ja stādījumā ir vīrusslimas gladiolas, šos vīrusus varam pārnest uz veselajiem augiem," raksta Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība.

Ir arī reti izņēmumi, kā rezultātā gladiola spontāni maina ziedu krāsu. Biedrība norāda, ka krāsas izmaiņa var notikt auga ģenētisku izmaiņu dēļ. Tā ir pumpuru mutācija, kuru sauc par ''sportiem''. Tas gan notiek ārkārtīgi reti, piemēram, gladiolu selekcionārs Laimonis Zaķis aprakstījis, ka vairāk kā 25 gadu laikā, audzējot simtiem šķirņu, ar šo parādību viņam nācies sastapties četros gadījumos.

Kāpēc uzvirmo šādi mīti? Kā skaidro biedrība, "saziedēšanās pasaku teicējiem" dārzā aug dažādu šķirņu gladiolas (maisījums, mikslis), kurām īpašnieki nepievērš lielu uzmanību, aplūko vien garāmejot. Gadu laikā vārīgākās šķirnes pakāpeniski iet bojā no slimībām vai bumbuļsīpolu novecošanas, stādījumā sāk dominēt kāda maz dekoratīva šķirnīte. To saimnieki iepriekš nav pat ievērojuši, bet tā, kā raksta biedrība, aug izcili un vairojas. Kad to pamana, tad saimnieks brīnās un, kā raksta biedrība, "pieņem kaimiņu tantiņas ''izskaidrojumu'' par saziedēšanos."

Kā pareizi stādīt un kopt gladiolas, lasi šajā "Māja&Dārzs" rakstā. Savukārt raksta turpinājumā varēsi izlasīt plašāku informāciju par gladiolu – dārza puķi ar vēsturiski simbolisko nozīmi.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par augiem, to pārziemošanu vai kopšanas darbiem, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.