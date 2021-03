Dadzis ar ogām – neparastais līčiju tomāts

Dzelkšņains kāts kā rozei, lapas kā dadzim, bet ogas atgādina fizāļa ogas - tas ir neparastais ogu dadzis jeb līčiju tomāts, kurš ir lietojams arī uzturā. Gluži kā ķirštomāts, bet ar asumiņiem!

Līčiju tomāts (Solanum sisymbriifolium) ir nakteņu dzimtas (Solanaceae) augs, kas garumā var sasniegt divus metrus. To siltumnīcās audzē kā viengadīgu kultūraugu."Tas ir ļoti interesants augs, kas ļoti labi garšo, tā ogas ir saldas," stāsta pieredzes bagātā dārzkope un dārzniecības "Dobītes" saimniece Sandra Marcinkeviča, kura savās mājās arī audzē ogu dadžus. Kā tie garšo? Sandra saka, ka pēc salda kivi, savukārt citiem šķiet, ka ogu dadzis garšo kā ogu fizālis. "Salīdzinot ar ogu fizāli, ogu dadzim ir lielākas sēklas," tā dārzkope.

Kā joko Sandra, ogu dadži var būt ļoti labi "sargi", ko likt siltumnīcu galos, lai aizbaidītu garnadžus. Kā jau vēsta tā nosaukums – ogu dadzis ir ar asumiņiem, tāpēc ogu novākšana nav no tām vieglākajām. Tos var audzēt ne tikai siltumnīcās, bet arī uz lauka.

Kad sēt līčiju tomātus? Gluži kā tomātus! Sandra kā vislabāko laiku min marta otro pusi-aprīļa sākumu, lai augs neizstīdzē. "Es to no pērnā gada sapratu – līčiju tomātus nevar sēt vienā laikā ar pipariem," tā pieredzes stāstā dalās audzētāja. Viņa secina, ka ogu dadža sēklas dīgst ļoti labi. Kur tās iegādāties? Sandra iesaka tās pirkt mājaslapā "croatianseeds-store.com" (Horvātija) un arī dārzniecības "Neslinko" mājaslapā. "Neslinko" dārzniecība pavasarī tirgo arī ogu dadža stādus.

To, kā stāsta Sandra, ogu dadzis jāaudzē gluži kā tomāts, turklāt tas arī jāatsien, kā arī – tam ir jāizkniebj pazarītes. Vaicāta par to, kā gan viņa novāc līčiju tomāta ražu, Sandra atklāj, ka viņai talkā nāk speciālas šķērītes. Ar to palīdzību skaistās ogas tiek novāktas, saliktas kastītē un aiznestas ķipariem, kuriem ļoti garšo šī neparastā oga. "Bērniem ogu dadzis ļoti garšo, vienīgi viņiem nepatīk to vākt nost. Ja jūs gribat, lai siltumnīcā aug kāds augs, kuru neviens pa kluso nenovāc, tad ogu dadzis būs laba izvēle," smejoties saka Sandra.

Šādi izskatās ogu dadža ziedi, kas izskatās pēc kartupeļu ziediem.

Portāls "Tavs Dārzs" februāra vidū apmeklēja dārzniecības "Dobītes" rīkoto lekciju " Paprikas, asie pipari, baklažāni un dažas mazāk dzirdētas kultūras", kurā "Dobīšu" saimniece Sandra Marcinkeviča dalījās pieredzes stāstā arī par ogu dadža audzēšanu. Šis padoms nāk no viņas lekcijas.