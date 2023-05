Daiļdārza 'melnie zirdziņi' – augi ar tumšu lapotni

Reibinošajām vasaras puķudobēm, kurās dominē balta, rozā un sarkana krāsa, spilgtus un nedaudz dramatiskus akcentus piešķirs augi ar tumšu lapotni. Tie var būt tradicionāli ziedi, nelieli košumkrūmi un pat koki. Savukārt tie, kas vēlas panākt gan kontrastus puķudobē, gan būt praktiski, var izvēlēties garšaugus ar tumšām lapām.

Lai augi ar tumšu lapotni pēc iespējas spēcīgāk izceltos, tos stāda atstatus. Daudziem tumšlapu augiem lapas ir tumši violetas vai purpursarkanā krāsā, tāpēc tie labi izskatīsies blakus sārtiem vai maigi rozā ziediem, nevis savienojumā ar citām piesātinātām krāsām.

Violetais baziliks



Interesantas krāsu kombinācijas var panākt ar visiem ierasto baziliku, kura lapas var būt divās krāsās. Īpaši krāšņi violetais baziliks izskatās ziedēšanas laikā. Tam ir gaiši violeti ziedi, savukārt purpura krāsas lapas sniegs baudu ne vien acīm, bet arī garšas kārpiņām. Tādējādi apvienojot praktiskumu un skaistumu.

Foto: Shutterstock

Violetais baziliks ir viengadīgs augs, kurš var izstiepties pat 40 centimetrus augsts. Auga lapas ir smaržīgas un ar nedaudz pikantu piegaršu, kā dēļ tās tiek izmantotas ēdienu pagatavošanā gan svaigas, gan kaltētas – izcili sader ar tomātiem.

Dālijas



Kā zināms, lielākoties dāliju lapotne ir klasiski zaļā krāsā, taču ir arī tādas šķirnes, kuras pārsteidz ne vien ar kuplajiem ziediem, bet arī neierastu lapu krāsu. Piemēram, šķirņu 'David Howard', 'Yellow Hammer', 'Tally Ho' un 'Magenta Star' lapu krāsu spektrs ir no tumši zaļā līdz piesātināti violetam. Stādot tumšo lapu šķirnes blakus sulīgi zaļajām, var panākt interesantus krāsu efektus.

Foto: Shutterstock

Rīcins

Rīcins ir košs augs ar kuru jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo tā sēklas ir indīgas. Taču lapas un ziedi ir absolūti nekaitīgi, tāpēc to mēdz stādīt arī daiļdārzos. Tas ir viengadīgs zieds, kurš var sasniegt pat vienu metru. Stādot jāievēro distance un vislabāk atrast vietu atstatus no citiem augiem. Īpaši tumšas lapas ir šķirnēm 'Carmencita' vai 'New Zealand Purple'.

Foto: Shutterstock

Parastais parūkkoks

Jau tā neparastais parūkkoks vēl krāšņāk izskatās ar purpura krāsas lapām un tikai nedaudz gaišākiem ziediem. Īpaši tumšs ir 'Royal Purple' šķirnes parūkkoks. Tas var sasniegt 2,5 metru augstumu un tikpat platumu. Lapotne šai šķirnei ir sarkani violetā krāsā, kura rudenī kļūst sārti oranža.

Foto: Shutterstock

Plūškoks



Arī plūškokam ir šķirnes, kuru lapas ir gandrīz pilnībā melnas. Tās ir 'Black Beauty' un 'Black Lace' šķirnes. Lapotne šīm šķirnēm ir tumšo biešu krāsā, bet ziedi – maigi rozā. Ziedēšanas laiks plūškokam ir no maija līdz jūlijam, kad tas izskatās īpaši daiļi.

Foto: Shutterstock

Ķiršveida plūme 'Pissardii'

Dekoratīvā ķiršveida plūme pavasarī priecē ar maigiem rozā ziediem, savukārt vēlāk ar piesātināti sarkanām lapām. Arī augļi dekoratīvajam kokam izskatās brīnišķīgi, tikai jāņem vērā, ka tie nav ēdami.

Foto: Shutterstock

Koka augstums var sasniegt sešus metrus, taču tam ir savas prasības. Piemēram, ķiršveida plūmei patīk siltums, tāpēc to stāda aizvējā, bagātīgā augsnē.

Foto: Shutterstock

Kanādas jūdas koks



Neticami krāšņi šis koks izskatās maijā, kad sākas ziedēšanas laiks. Tad spilgti rozā ziedi pārklāj ne vien koka zarus, bet arī stumbru. Vienlaikus ar košajiem ziediem, veidojas arī tumši sārtas lapas. Izteikti tumšas lapas ir 'Forest Pansy' un 'Ruby Fall' šķirnēm. Kanādas jūdas koks neizaugs liels – tā maksimālais augstums ir divi metri, taču tas ir pasakaini skaists un var kļūt par jebkura daiļdārza rotu.

Foto: Shutterstock

Irbeņlapu fizokarps



Irbeņu fizokarps ir kupls košumkrūms. Tā tumši purpursarkanās lapas spēcīgi kontrastē ar maigajiem krēmkrāsas ziediem, kuri zied jūnija sākumā. Fizokarps ir ātri augošs, tāpēc to bieži vien izmanto dzīvžoga veidošanā. Turklāt tas ir ziemcietīgs un izturīgs pret saliem. Izteikti tumšas lapas ir šķirnēm 'Diabolo' un 'Diable d'Or'.

Foto: Shutterstock

Parastā čīkstene



Parastā čīkstene ir daudzgadīgs augs, kurš izaug 20 līdz pat 60 centimetriem garš. Kaut arī ierasts, ka čīkstenes lapas ir zaļas, tomēr nereti ir sastopamas arī sarkanvioletas lapas. Čīkstene zied agrā rudenī, bet visu vasara priecē ar izteiksmīgu lapu krāsu, kura ar laiku kļūst vien tumšāka. Vispiesātinātākās un tumšākās lapas ir 'Purple Emperor' šķirnei.

Foto: Shutterstock

Izmantota informācija no "Gardeners World".