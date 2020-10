Dāliju izstādē noskaidrotas tautā iemīļotākās šķirnes

Septembra sākumā Latvijas Dabas muzejā vienkopus varēja skatīt vairāk nekā 400 dāliju šķirnes, un beidzot tapuši zināmi izstādes apmeklētāju favorīti – skaistākās un krāšņākās dālijas, kas noteiktas īpašā balsojumā.

"Tavs Dārzs" jau vēstīja, ka izstāde tapa sadarbībā ar selekcionāriem un audzētājiem no biedrības "Latvijas Dālijas", Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī. Selekcijas un kolekciju jaunumus no visas pasaules aplūkot piedāvāja Helga Ancāne, Aivars Baroniņš, Rita Zaļā, Iveta Mellace, Agija Karlsone un Rita Ancāne. Savukārt pirmo reizi savas selekcionētās dālijas izstādē atveda Maija un Ēvalds Breikši no Valmieras. Cik gan iespaidīga bija dāliju izstāde, lūko šeit.

Izstādes apmeklētāji cītīgi arī balsoja par skaistāko dāliju, ierakstot lapiņās top 3 favorītdālijas.

"Ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus, šogad bija mazāks balsojumu skaits. Tas it kā loģiski, bet tai pat laikā daudzi apmeklētāji bija sajūsmā par ziedu bagātību un daudzveidību, kā arī šķirņu jaunumiem no mūsu vadošajiem selekcionāriem Aivara Baroniņa, Ritas Zaļās, Helgas Ancānes un Maijas Breikšas," portālam "Tavs Dārzs" norāda biedrības "Latvijas Dālijas" pārstāve Rita Zaļā. "Izstādes "Dālijas 2020" laikā bija tas gods uzņemt mūsu eksprezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. Par tikšanos ar selekcionāri Ritu Zaļo, Freibergas kundze stāstīja Laura Reinika raidījumā "Pasaki to skaļi!" Kā arī ļoti lepojamies par mūsu selekcionāre Ritas Zaļās panākumiem Parīzē. Šī gada septembrī Parīzes dāliju konkursā šķirne 'Burgundy Solo' ieguva godpilno otro vietu."

Pērn izstādes apmeklētāju favorīts bija Ernesta Turka 2008. gadā radītā dālija 'Bel Amour', Francija. Taču šogad šī dālija ir zaudējusi godpilno 1. vietu.

Dāliju izstādes apmeklētāju favorīti



1. vietu ieguva Aivara Baroniņa 2008. gada šķirne 'Rundāle', Latvija (skatīt fotoattēlu arī titulbildē).

'Rundāle'.

2. vietu ieguva Ritas Zaļās 2016. gada šķirne 'Sančo', Latvija.

'Sančo'.



3. vietu ieguva Ernesta Turka 2008. gadā radītā dālija 'Bel Amour' (titulbildē), Francija.

'Bel Amour'.