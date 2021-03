Dārzs kastēs: kas jāzina par augstajām dobēm

Augstās dobes atkal nāk modē, turklāt tās nedaudz atvieglo dārzkopjiem darbu, jo, piemēram, nav jādomā par apdobju atduršanu. Iedvesmojoties no portāla "Better Homes and Gardens", aplūkojam ieteikumus par augstajām dobēm, kā arī esam sarūpējuši skaistus piemērus.

Kā raksta portāls, šāds audzēšanas veids ir iecienīts vietās, kur ir nabadzīgāka augsne. Augstajās dobēs (kastēs) var sapildīt bagātīgāku augsni, kā rezultātā izdosies izaudzēt puķes, dārzeņus, garšaugus un pat ogas. Princips tām ir pavisam vienkāršs – kastē ir iebērta augsne, iestrādāts komposts, tajā ir sastādīti augi. Dārziņa īpašniekam vien regulāri augi jāaplej, jo, salīdzinoši ar augiem vagās, šie augi krietni vairāk patērē ūdeni. Tāpat ik pa laikam jāizrauj kāda nezāle, bet, visbeidzot, jānovāc raža.

Augsto dobju ieguvumi



Portāls uzskaitījis arī vairākus ieguvumus šādām dobēm:

viegli piekļūt (piekritīsiet, ka reizēm puķu dobēm ir grūti piekļūt, kur nu vēl izlavierēt starp augiem, lai tos izravētu);

labs risinājums, ja dārzā nav auglīga augsne;

piešķirs dārzam sakoptāku izskatu;

augsne ātrāk iesilst;

paaugstinātās dobes atvieglo sēšanas un stādīšanas darbus, ravēšanu, kā arī ražas novākšanu;

budžetam draudzīgs risinājums (protams, ja materiāli jau ir mājās);

kastēs var likt kompostu, kas ar laiku sadalīsies.



Mīnusi:

biežāk jālaista, salīdzinot ar augiem vagās;

kastes nebūs mūžīgas – tās pēc kāda laika būs jāmaina.

Foto: Shutterstock

Par ko vērts padomāt, ierīkojot dārzu kastē?

Ko audzēsi kastēs? Vai tās būs tikai puķes, varbūt garšaugi vai dārzeņi?

Izvēlies piemērotu vietu savā dārzā – noteikti ne slapjās vietās, kur veidojas peļķes;

Cik lielu kasti vēlies, kāda tai būs forma?

No kāda materiāla veidosi kastes (koks, metāls utt.)?

Vai augsto kasti gribēsi bez "dibena"? Vai tajā ieklāsi ģeotekstilu (vai varbūt iztiksi bez)?

Kādā krāsā būs kastes? Vai tās apstrādāsi ar kādu materiālu pret trūdēšanu?

Kādas būs taciņas gar jaunajām dobēm? Vai atstāsi glītu zālienu, kuru regulāri pļausi? Vai virskārtu noņemsi, uzklāsi ģeotekstilu, uzbērsi dekoratīvus akmentiņus?

Kā tu laistīsi savus augus? Vai ierīkosi laistīšanas iekārtas? Vai katru reizi apliesi ar lejkannu?



Kur smelties iedvesmu augstajām dobēm? Vari "Instagram" vai "Pinterest" meklēt pēc atslēgvārdiem "garden beds", "raised beds", "raised beds gardening" u.c. Tāpat arī "Youtube" ir dažādas video pamācības, kurās soli pa solim var aplūkot tapšanas procesu. Starp citu – esam arī stāstījuši par diviem skaistiem dārziem Latvijā, kur saimnieki ir ierīkojuši augstās dobes. Šajā rakstā vari lasīt stāstu par fotogrāfes Līgas dārzu Ogrē, savukārt šajā rakstā vari izlasīt stāstu par Sandras un Gunta dārzu Baldonē, bet šeit vari aplūkot garšaugu dārziņu Igaunijā.

Rakstā zemāk esam sarūpējuši dažus piemērus augstajām dobēm. Ja arī tu savā dārzā augus audzē šādi, tad padalies savā pieredzes stāstā ar mums. Raksti mums e-pastā: maja@delfi.lv

Lūk, cik skaisti izskatās fotogrāfes Līgas dārzs Ogrē:



Savukārt turpinājumā vari aplūkot piemērus no citām valstīm!