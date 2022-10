Dažādie laimiņi dārzā – bagātini dobi ar krāsu variācijām un formām

Izmantojami it visur – kā akmens dārzos, tā robežstādījumos un kā vienkāršs papildinājums dobēs, blakus citām ziemcietēm – tik praktiski ir laimiņi, kas pārsteidz ar savu krāsu un formu variāciju.

Tieši pašlaik, kad dārza sezona noslēgusies, ir īstais laiks izvērtēt to, kas dārzā patika, bet kas – ne tik ļoti. Ja saproti, ka dārzu vēlies redzēt citādāku, nekad nav par vēlu to pārmainīt, nomainīt augus vai tos pārstādīt citā vietā. Vērtīgos padomos dārza pārplānošanā ar portālu "Māja&Dārzs" dalījies dārznieks Aivars Lukevics rakstā "Ar jaunu vīziju nākamajam gadam – sāc pārplānot dārzu jau tagad", savukārt kas jāņem vērā, veidojot dārza dizainu, uzzināsi šajā rakstā. Iespējams, ka dobē lieliska vieta atlikusi tieši kādam no dažādajiem laimiņiem. Lūk, 10 krāšņi augi, kuri dobē ienesīs krāsu un formu dažādību.

Laimiņš jeb parastā čīkstene 'Purple Emperor' parūpēsies par krāsu dažādību dārzā. Tā tumši purpursarkanais lapojums un rozā ziedi, kas priecē no jūlija līdz pat septembrim, krāšņi izcelsies starp citu augu zaļajiem lapojumiem. 'Purple Emperor' no ziemas miega mostas agri, un ziedu perfektā forma ir labi pamanāma vēl pirms atvēršanās, turklāt arī noziedējuši krūmi ir stabili un spēlē dekoratīvu lomu dārzā līdz pat pavasarim. Kukaiņus piesaistošs un arī floristikā izmantojams augs, kurš veido kompaktu, aptuveni 50 centimetrus augstu puduri.

Foto: Shutterstock

Laimiņam dobē jāierāda saulaina vieta vai vieta pusēnā, tam nepieciešama vidēji mitra (augs izturēs lielākus sausuma periodus, bet ne patstāvīgu un lielu mitrumu), nabadzīga vai barības vielām bagāta augsne. Uz kvadrātmetru jāstāda četri līdz seši augi.

Laimiņš, kas arī nereti saukts par čīksteni – 'Herbstfreude'. Ar brūni sarkaniem ziediem dārzu krāšņo tieši rudenī – septembrī un oktobrī. Tāpat kā iepriekš minētā 'Purple Emperor', arī šī ziemciete no ziemas guļas mostas agri un ir labi pamanāma arī pirms ziedu atvēršanās, dekoratīvumu saglabā visu ziemu līdz pat nākamajam pavasarim. Mazprasīgs un viegli kopjams augs – nepieciešama saulaina vieta vai pusēna, nabadzīga vai trūdvielām vidēji bagāta smilšaina, mālaina augsne.

Foto: Shutterstock

'Purple Emperor' un 'Herbstfreude', kā norādīts portālā "Puķu lauki", dobē lieliski izskatīsies blakus tādiem ziediem kā ehinācijas, rasaskrēsliņi, niedru ciesa, brūnactiņas, auzenes, helēnijas, rudbekijas, sūrenes.

Citu noskaņu dobē ienesīs Japānas jeb klinšu laimiņš 'Robustum', kuru vislabāk stādīt saulainās vietās – tad lapojums iegūst violeti sarkanu krāsojumu, augstumā sasniedzot aptuveni 15 centimetrus un no augusta līdz septembrim priecējot ar sarkaniem ziediem. Laimiņš augs jebkādā augsnē, ja vien tā ir ūdens caurlaidīga, taču jo mazāk auglīga augsne, jo laimiņa krūms būs kompaktāks, bet kāti – stingrāki.



Ar gaiši zaļu lapojumu vasarā, bet sviesta dzeltenu pavasarī dižojas kodīgais laimiņš 'Aureum', kas no maija līdz augustam zied dzelteniem ziediem. Augs ir daudzgadīgs, ar ložņājošu, zarainu sakni un sulīgiem, piepaceltiem stublājiem. Šis augs ir pieskaitāms pie kserofītiem, kuru lapiņas sevī uzglabā ūdens rezerves, ļoti izturīgs augs pret sausumu. Pirmajā gadā augs izveido stublāju ar lapiņām, bet otrajā gadā veido arī ziedus un nogatavina sēklas. Ziedi krāsojas dzelteni zeltīti un zied no maija līdz jūnijam. Taču ņem vērā, ka kodīgais laimiņš ir indīgs augs.

Foto: Shutterstock

Pelēkzaļš lapojums ar baltu apmali un sārtiem ziediem, kas plaukst no augusta līdz septembrim – šādu krāsu bagātību dārzā ienesīs baltrožainais laimiņš 'Frosty Morn'. Dekoratīvs augs, kas veido aptuveni 50 centimetrus augstu puduri. Patiks augs saulē, pusēnā, vidēji bagātā augsnē.

Foto: Shutterstock

Lāpstveida laimiņš 'Purpureum' – pelēks lapojums, kuru jūnijā un jūlijā papildina skaisti dzeltenie ziedi. Aug jebkādā augsnē – galvenais, lai tā būtu labi drenēta. Jo neauglīgāka augsne, jo laimiņa krūms būs kompaktāks, bet tā kāti – stingrāki.

Foto: Shutterstock

Koši dzelteniem ziediem, kas zied visu vasaru, pārsteidz Kamčatkas laimiņš 'The Edge', kuram raksturīga laba ziemcietība un zemsedzes spēja. Lapojums ir robains, ar platu dzeltenzaļu apmali. Vislabāk augs saulainās vietās.



Atliektais laimiņš 'Angelina' dārzā ienesīs dzelteno toni, pateicoties tā dzeltenajam lapojumam un ziediem, kas plaukst vasaras pirmajā pusē. Lielisks dekoratīvs papildinājums akmensdārziem, piemīt laba aukstumizturība. Svarīgi lai zeme būtu caurlaidīga, augs arī mazāk auglīgās augsnēs.

Foto: Shutterstock

Ar īpaši krāšņu lapojumu pārsteidz maldu laimiņš 'Tricolor'. Laimiņš dobē ienesīs raibumu, jo lapojums krāsojas trīs toņos – zaļš ar krēmkrāsas un rozā apmali, bet auga ziedi – rozā. Lielisks sedzējaugs, kuram patiks saulaina vieta vai pusēna ar vidēji mitru augsni.

Foto: Shutterstock

Bronzas krāsas lapojums, kuru vasaras pirmajā pusē papildina rozā ziedi – maldu laimiņš 'Dragons Blood'. Zemu ložņājošs sedzējaugs, kurš lieliski piemērots akmensdārzos, jumta dārzos saulainā, labi drenētā un barības vielām nabadzīgā augsnē.

Foto: Shutterstock

Rakstā izmantota informācija no portāla "Better Homes and Gardens", "Puķu Lauki" mājaslapas, kokaudzētavas "Bulduri", stādaudzētavas "Eži" un saimniecības "Lazdkalni" mājaslapām.