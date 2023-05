Dekoratīvie kāposti daiļdārzā: padomi audzēšanā un ainavas iekļaušanā

Skaistumam, nevis salātiem – tā varētu raksturot dekoratīvo kāpostu devīzi. Kaut patiesībā arī dekoratīvie kāposti ir ēdami, taču to galvenā funkcija ir padarīt puķudobes košākas un piešķirt tām neparastu dizainu. Dažnedažādu krāsu krokotās kāpostu lapas labi izskatīsies līdz pat pirmajam sniegam, neprasot lielas rūpes.

Dekoratīvo kāpostu sezona sākas vasaras otrajā pusē, kad pirmie gājputni sāk laisties uz dienvidiem. Taču dēstu audzēšanai sēklas sēj jau aprīļa beigās vai maija sākumā. Paskatāmies kalendārā! Tieši tā – īstais laiks izvēlēties dekoratīvo kāpostu šķirni. Dekoratīvo kāpostu izvēle ir pietiekami liela, kaut arī lielākoties uz sēklu iepakojuma var sastapt vispārīgu uzrakstu "dekoratīvie kāposti". Tāpēc var koncentrēties uz krāsu kombinācijām vai lapu faktūrām.

Foto: Shutterstock

Ja vēlas patiesi košus akcentus rudens puķudobē, tad jāizvēlas 'Chidori' šķirne. Tās lapas ir izteikti krokainas, bet krāsas variē no purpursarkanas līdz krēmīgi baltai. Savukārt šķirnes 'Color Up' lapas ir nedaudz maigākas – tās pārsvarā ir gaiši zaļas vai krēmīgi baltas, bet to centrs ir maigi rozīgs. Nedaudz lielāki ir 'Osaka' šķirnes dekoratīvie kāposti – to lapas ir lielas un gludas, bet kāposta viducis sārts.

Foto: Shutterstock

Dekoratīvo kāpostu kopšana



Dekoratīvie kāposti nav prasīgi, taču tos jāsargā no kaitēkļiem (tiem pašiem, kas nomoka arī parastos kāpostus). Arī pret laikapstākļiem dekoratīvie kāposti nav prasīgi. Pacietīs gan karstumu, gan salnas. Tomēr jāņem vērā, ka lapu krāsa intensīvāka kļūst tieši vēsā laikā.

Lai dekoratīvie kāposti augtu griezdamies, tiem ir nepieciešama smilšmāla augsne, kas bagāta ar organiskām vielām un ir nedaudz skāba (vēlamais pH ir 5,5–6,5). Nevar aizmirst arī par laistīšanu, īpaši karstuma un sausuma periodos. Kaut arī dekoratīvie kāposti mīl mitrumu, taču nedrīkst pārcenties, ja ārā regulāri līst, tad papildus tos laistīt nevajag. Pārlieku liels mitrums var izraisīt sēnīšu slimību, kas parasti izpaužas plankumu veidā lapām.

Tāpat kā ar laistīšanu, arī ar mēslošanu nevajag forsēt. Dekoratīvos kāpostus jāmēslo tikai stādīšanas brīdī. Ja mēslos arī augšanas laikā, tie var sākt strauji augt un zaudēt košās krāsas.

Audzēšana un pārziemošana



Dekoratīvos kāpostus var gan sēt, gan stādīt. Ja vēlas sēt, tad tas ir jādara aprīļa beigās vai maija sākumā, lai stādi pagūst izaugt līdz vasaras sākumam, kad tos var stādīt jau dārzā, puķudobē vai puķupodā. Starp citu, dekoratīvos kāpostus var stādīt redīsu vai salātu vietā, kurus novāc samērā agri. Taču nav obligāti ar dekoratīvajiem kāpostiem nosēt visu dārzu vai puķudobi. Var audzēt arī tikai dažus gabalus, tādā gadījumā jāizvēlas puķupods, nevis dobe. Puķupodā var veidot interesantas krāsu un faktūru kombinācijas; šāds puķupods gaumīgi izskatīsies gan terasē uz galda, gan pie ieejas durvīm.



Foto: Shutterstock

Taču lielākā dekoratīvo kāpostu priekšrocība ir to aukstumizturība. Tiem nekaitē sniegs – pat jāteic, ka var izveidoties pasakaina ainava, kad pār krāsainajiem kāpostiem nolaidīsies pirmās sniega pārslas. Tādā gadījumā jāsteidz pēc fotoaparāta, lai iemūžinātu šo sirreālo skatu. Nekaitēs šiem skaistajiem kāpostiem arī sals. Tie var mierīgi pārziemot, tikai jāsargā kāpostus no garaušiem. Vislabāk ir uz ziemu kāpostus nosegt ar skujkoku zariem.

Foto: Shutterstock

Kaitēkļi un slimības



Tāpat kā parastie arī dekoratīvie kāposti ir jutīgi pret dažādiem kāpostu tārpiem, laputīm un gliemežiem. Pirmkārt, kaitēkļus var aizbiedēt ar specializētiem līdzekļiem, kas nopērkami veikalos. Otrkārt, cīņā ar kaitēkļiem var palīdzēt arī nelielas viltības, ar kurām var iepazīties šeit.

Viena no izplatītākajām dekoratīvo kāpostu slimībām ir melni vai dzelteni plankumi uz lapām, kas norāda uz sēnīšu vai baktēriju infekciju. Visbiežāk infekcijas var parādīties mitru laikapstākļu dēļ, tāpēc cīnīties pret tām ir teju neiespējami. Taču, ja slimību pamana laicīgi, tad var mēģināt dekoratīvos kāpostus glābt ar fungicīdu.

Ja ir bažas par dekoratīvo kāpostu labsajūtu, tad vislabāk tos stādīt atsevišķos puķupodos, jo tā tie būs vairāk pasargāti no kaitēkļiem un slimībām.

Rakstam tika izmantota informācija no "The Spruce".