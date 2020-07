Dzeltenais akcents dārzā – skarbā saulesactiņa

Skarbā saulesactiņa (Heliopsis scabra) ir viens no augiem, kas ar saviem skaistajiem ziediem sāk priecēt jūlijā. Augs ir spilgts un pamanāms, turklāt jāizceļ tā šķirņu dažādība, jo dažām šķirnēm ziedi ir pildīti, bet citām tie ir dzeltenā vai pat sarkanā krāsā.

Skarbā saulesactiņa ir daudzgadīgs augs, kurš zied no jūlija līdz pat rudenim (atkarībā no šķirnes). Kā jau vēsta tās nosaukums, tad šis augs ir saulmīlis, tāpēc tas labi jutīsies saulē, tiesa, tas nesmādēs arī pusēnu. Auga augstums ir atkarīgs no šķirnes, jo, piemēram, skarbās saulesactiņas šķirnes 'Asahi' augstums variē no 70 līdz 90 centimetriem, bet tajā pašā laikā šķirne 'Venus' ir 120 centimetrus augsta. Savukārt šķirne 'Red Shades' ir 60 līdz 65 centimetrus augsta.

Lai augs priecētu ar ziedu bagātību un izmēriem, to ieteicams stādīt trūdvielām bagātā, caurlaidīgā un vidēji mitrā augsnē. Jāņem vērā, ka skarbās saulesactiņas vēlams vienu no otras stādīt 45 centimetru attālumā (5 uz 1 kvadrātmetru). Stādaudzētava "Ilgas" mājaslapā vēsta, ka ziemcietības izturības zona šim augam ir Z4 (daļa Austrumvidzemes un lielākā daļa Latgales). Kad augs iestādīts, tad pirmajā gadā pēc stādīšanas kokaudzētavas "Bulduri" speciālisti iesaka augsni irdināt, lai iznīcinātu daudzgadīgās nezāles. Savukārt turpmāk to vēlams ravēt ne retāk kā reizi mēnesī. Ja ir vēlme, tad skarbo saulesactiņu dobes var nomulčēt, lai tās būtu vizuāli glītākas. Šajā rakstā vari izlasīt speciālistes ieteikumus ne tikai par dobju mulčēšanu, bet arī par apdobju veidošanu ar lāpstu.

Skarbās saulesactiņas šķirne 'Burning Hearts'.

Kā rūpēties par skarbo saulesactiņu pēc iestādīšanas? Kokaudzētavas "Bulduri" speciālisti raksta, ka par šo augu jārūpējas tieši tāpat kā par citām ziemcietēm, proti, pavasarī jāpalutina ar 30 – 50 g/m² pilnmēslojumu. Kā labs organiskais mēslojums kalpos arī kūdras vai komposta mulča, bet bonusā augu var mēslot ar kūtsmēsliem, kas ir labi sadalījušies. Kokaudzētavas speciālisti gan mudina to nepārmēslot ar slāpekli, jo tad var veidoties nedabīgs auga lielums un kuplums, turklāt ziemciete zaudēs savu normālo izskatu un noturību, kā arī augs kļūs uzņēmīgāks pret slimībām. Pārmērīga slāpekļa dēļ tas var zaudēt arī savu ziemcietību.

Arī šai ziemcietei jāizgriež bojātās un slimās augu daļas, kā arī nokaltušie ziedi. Rudens periodā kokaudzētavas speciālisti iesaka ziemcietes nogriezt, atstājot vien apmēram 5 līdz 10 centimetrus garus dzinumus, izņemot mūžzaļos augus, piemēram, bergēnijas, graudzāles un citus augus. Ziemas gaidās augus speciālisti iesaka piesegt ar ātri trūdošo organisko materiālu, piemēram, koku lapām.

Šķirņu dažādība



Kā jau iepriekš minējām, ir vairākas skarbo saulesactiņu šķirnes – Heliopsis 'Red Shades', Heliopsis helianthoides var. scabra, Heliopsis helianthoides var. scabra 'Asahi', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Burning Hearts', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Goldgefieder', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Goldgrünherz', Heliopsis helianthoides var. scabra 'New Hybrids', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Prairie Sunset', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Prima Ballerina', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Sole d'Oro', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Summer Nights', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Sunburst',Heliopsis helianthoides var. scabra 'Sunstruck', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Tuscan Sun', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Venus', Heliopsis helianthoides var. scabra 'Summer sun' = 'Sommersonne' .

Lūk, dažu šķirnu raksturojums un foto:

Heliopsis helianthoides var. scabra 'Goldgefieder' – 1,1 līdz 1,2 metrus augsta. Lapojums ir zaļš, bet ziedi ir zeltdzelteni un pildīti. Zied no jūlija līdz augustam.

Šķirne 'Goldgefieder'.



Heliopsis helianthoides var. scabra 'Burning Hearts' – 0,9 līdz 1 metru augsta. Lapojums ir tumši zaļš ar sārtu nokrāsu. Ziedi ir zelta dzelteni ar sārtu vidu. Šī šķirne zied no jūlija līdz pat oktobrim.



Foto: Shutterstock

Šķirne 'Burning Hearts'.





Heliopsis helianthoides var. scabra 'Sunburst' – 0,6 līdz 0,9 metrus augsta. Lapojums ir zaļganbalts ar koši zaļu dzīslojumu. Ziedi ir zeltdzelteni. Šī šķirne zied no jūnija līdz septembrim.







Šķirne 'Sunburst'. Foto: Shutterstock



Ar ko kopā stādīt dobēs



Stādaudzētava "Puķu lauki" iesaka skarbo saulesactiņu dobēs stādīt kopā ar salvijām, asklēpijām, graudzālēm, zvaniņiem, ehinācijām, helēnijām, dienlilijām (dienziedēm), vārpu liatrēm, miskantēm, kaķumētrām, rudbekijām un veronikām.

Raksta tapšanā izmantota informācija no stādaudzētavas mājaslapas "Siguldas dārznieks", apstādījumu ceļveža Latvijas stādaudzētavu sortimentā "Latvijasstadi.lv", kokaudzētavas "Bulduri" mājaslapa.