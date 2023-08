Eksotiskās vālītes dārzā – paceltās ptilotes

Paceltā ptilote 'Joey' (Ptilotus exaltatus), kas tiek saukta arī par jēra asti, ir skaisti ziedošs augs ar savdabīgām vālītēm, kas piemērots gan audzēšanai puķu kastēs, gan arī stādījumos puķu dobēs.

Ziedu vālītes vecrozā krāsā parādās jau vasaras sākumā, un zied no jūlija līdz pirmajām salnām, norāda saimniecība "Zutiņi". Paceltās ptilotes dzimtene ir Austrālija, kur tā arīdzan ir daudzgadīgs augs. Latvijas laikapstākļos tā ir viengadīga puķe.

Konusveida ziedkopas ir aptuveni sešus līdz 10 centimetrus garas, bet pats augs sasniedz aptuveni 30 centimetrus, veidojot kuplu krūmiņu.

Foto: Shutterstock

Tā kā puķe ir silto zemju augs, tā viskrāšņāk ziedēs siltās un sausās vasarās. Izturīga pret sausumu un karstumu un nepatīk, ja to pārlaista, turklāt augs ir uzņēmīgs pret sakņu puvi, skaidrots portālā "The Spruce". Tā kā augam svarīgs siltums, puķu dobēs to jāizstāda, kad gaisa temperatūra sasniegusi vismaz +10 grādus pēc Celsija.

Augsnei jābūt labi drenētai, irdenai un smilšainai, bet vietai noteikti saulainai. Laistīt ptilotes nepieciešams vien tad, ja patiešām ilgi laiks ir karsts un izteikti sauss. Lai augs būtu spēcīgāks, augšanas laikā to var palutināt ar ziedošiem augiem domātu mēslojumu.

Lai veicinātu jaunu ziedu vālīšu veidošanos, svarīgi vecās, jau noziedējušās vālītes regulāri nogriezt.