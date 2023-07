Eksotiski augi, kuriem patiks ne tikai telpās, bet arī dārzā

Eksotiska izskata ziedi jebkurā dārzā ienes vairāk krāsu, aromātu, dimensiju un pat tauriņu! Skaidrs, ka tropiskiem augiem nepieciešams siltums un daudz jo daudz saules, taču ir tādi, kas mūsu vasarās no telpām var pārcelties uz dārzu.

Hibisks (Hibiscus)

Dzeltenais hibisks ir oficiālais Havaju salu zieds, un tā ienešana mājās radīs īsteni tropisku noskaņu, turklāt košo krāsu ziedi ir kā bāka tauriņiem. Hibisks papildinās jebkuru krāsu shēmu, jo to ziedi ir gan siltos toņos, piemēram, dzeltenā, oranžā un sarkanā krāsā, gan vēsos toņos, piemēram, rozā, baltā un purpursarkanā.

Trauslais hibisks, dēvēts arī par Ķīnas rozi, ir izteikts siltummīlis, tādēļ mūsu vasarās tas pa āru var dzīvoties tikai līdz augusta beigām septembra sākumam, kad sāk parādīties pirmo salnu risks. Siltajās zemēs tropiskā puķe zied teju visu gadu.

Bet kā tad hibisku audzēt sava dārzā? Konteineros vai podos, un izmantot šo skaisto puķi kā dzīvo dārza dekorāciju vietā, kur nepūš spēcīgi vēji. Tomēr vieta jāierāda pārdomāti, jo hibiskam nepatīk, ja ziedēšanas laikā tai maina atrašanās vietu, tāpēc, reiz nolikta vienā vietā, tā tur jāatstāj, pretējā gadījumā var birt ziedi. Kad vasara teju, teju atvadījusies, podu vai Ķīnas rozi pāvieto telpā, kurā temperatūra ir virs nulles (verandā, apsildāmā siltumnīcā, ziemas dārzā, pagrabā u.tml.).

Hibisks bagātīgi ziedēs, ja tam tiks nodrošināts pietiekami daudz saules un ūdens (to nedrīkst iekaltēt!), mēslot nepieciešams no pavasara līdz rudenim.

Siltajās zemēs hibiskam patīk daļēji ēnaina vieta, bet ziemeļu klimatā tam vajadzīga saule. Jāizvēlas neitrāla līdz nedaudz skāba un labi drenēta augsne. Lai puķe krāšņi ziedētu telpās, tai jāierāda ļoti gaiša vieta, kuru saule apspīd vismaz četras piecas stundas.

Bugenvileja (Bougainvillea)

Ikviens, kurš apmeklējis kādu Vidusjūras valsti, gan jau manījis šo iespaidīgo, ziedošo vīteni, kas aug saulainā sausā klimatā un vijas pāri lapenēm vai stiepjas augšup pa ēku sienām. Bugenvilejas košajiem ziediem ir liela krāsu gamma, tostarp purpursarkana, rozā, aprikožu, sarkana, dzeltena un balta.



Foto: Shutterstock



Lai gan pie mums skaistais augs ziemas brīvā dabā pārlaist nevar, un to visbiežāk tur kā telpaugu, siltajā laikā viskrāšņāk un veselīgāk bugenvileja izskatīsies ārpus telpām. Tāpēc, līdzko salnas vairs nav gaidāmas, bugenvileju var nest ārā un novietot saulainā vietā pagalmā, kur tā var vīties augšup. Lai kontrolētu augšanu, tai nepieciešama balsta sistēma.

Galvenais priekšnoteikums, lai bugenvilejas dārzā justos labi, ir silta, saulaina vieta ar pēc iespējas mitrāku gaisu. Tā labi jūtas gan aizvējā, gan klajākā vietā.

Vairāk par bugenvilejām un to, kā rūpēties par tām iekšā un ārā, lasi "Vijīgā dienvidu skaistule bugenvileja – kā izdabāt, lai priecētu Latvijas dārzos?".

Klīvija (Clivia)

Daudzi dārznieki klīviju iecienījuši izturības dēļ, turklāt tā mēdz uzplaukt arī vājā apgaismojumā uz palodzes ziemeļu pusē, lai gan, kā lielākajai daļai augu, tai vislabāk patiks labi apgaismota vieta, prom no tiešiem saules stariem. Ideālā vieta – pie loga, kur telpaugs saņem rīta sauli vai ēnainā vietā verandā. Ziemā klīvija jāpārvieto uz vēsāku vietu (ideālā gadījumā kur ir ap 10 grādiem, bet ne zemāk par pieciem) un jāsamazina laistīšana, savukārt uz siltāku telpu pavasarī tā jāpārnes atkal, kad puķei sāk attīstīties ziedpumpuri.



Foto: Shutterstock

Telpaugs, kas piemērots dažādām telpām, būs pateicīgs, ja vasaras sezonā to iznesīsi dārzā mazliet noēnotā vietā, kur tai netiek klāt tieši saules stari, jo tie apdedzinās lapas, turklāt klīvijai nepatīk izteikts karstums.

Vairāk par klīviju lasi "Izteiksmīgā un pacietīgā skaistule klīvija, kurai reizi gadā vajadzīga atpūta".

Ingvers (Zingiber officinale)

Ingvera augi ir tikpat skaisti, cik aromātiski, un to dzimtene ir Dienvidaustrumāzijas tropu un subtropu meži, tomēr to iespējams audzēt arī ziemeļos, ja vien augs netiek pakļauts salam.

Ingvers lieliski jūtas vietā, kur ir nav tiešās saules, tomēr, tāpat kā lielākajai daļai tropu augu, tam nepieciešami silti un mitri apstākļi. Nevar pieļaut, ka ingvers iekalst, augsnei visu laiku jābūt mitrai, taču ne slapjai.



Foto: Shutterstock

Vasarā podu ar ingveru ieteicams iznest ārā un ierakt augsnē ēnainā vietā, kur nepūš auksti vēji. Siltā klimatā ingvers vislabāk jūtas daļējā ēnā, taču pie mums tas spēs paciest vairāk saules. Ja vasara ir izteikti karsta un saulaina, augu vajadzētu noēnot. Vislabāk ingvers jūtas 25 grādu temperatūrā, bet pie 18 grādu temperatūras augs parasti nonāk miera stāvoklī un vairs neražo, savukārt, kad temperatūra pazeminās zem 10 grādiem, pods jāizrok un jāpārnes telpās.

Kā pašam izaudzēt ingveru, lasi "Pieredze: Varena ingvera raža no trīs asniņiem" un "Pieredzes stāsts: kā siltumnīcā izaudzēt ingveru".

Kannas (Canna)





Kannas ir salīdzinoši iecienīts tropu augs audzēšanai mājās un dārzā. Tās ir ātraudzīgas, bet arī ļoti prasīgas pēc barības vielām un saules. Iespaidīgā auguma un skaisto, īrisiem līdzīgo ziedu dēļ sarkanos, oranžos, dzeltenos un rozā toņos, kannas labi izskatās nožogojuma, apmaļu veidošanai, grupu apstādījumos vai konteineros, arī ziemas dārzos.



Foto: Shutterstock

Eksotiskās puķes var audzēt kā telpaugu un vasaras sezonā iznest ārā, bet tās var arī pilnībā audzēt dārzā, taču tad katru gadu rudenī tās jāieziemo. Kannu sakneņus atdala no pamatauga, ievieto traukos ar smilšainu, sausu augsni un uzglabā apmēram 10 grādu temperatūrā sausā vietā. Sakneņus pavasarī pēc salnām izstāda atkal dārzā. Kannām patīk saulaina, mitra un labi drenēta vieta.

Kā rūpēties par kannām un pareizi tās ieziemot, lasi "Graciozās dārza skaistules kannas: kā tās audzēt, saglabāt ziemai un izstādīt".

Raksta tapšanā izmantotie avoti: "The Spruce", "Gardeners World", "Gardenia", "Better homes and Gardens", "Gardening Know How".