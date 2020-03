Foto: Pildītas un košas – kolekcijas dārzā Koknesē zied krāsainās vizbulītes

Pavasarī esam pieraduši pie baltajām vai zilajām vizbulītēm, bet, kā izrādās, vizbulītes var būt arī citās krāsās. Kolekcijas dārzā "Madaras", kas atrodas Kokneses pusē, pašlaik krāšņi zied krāsainās vizbulītes, kas pārsteidz ar ziedu formu un košumu.

Kā "Tavs Dārzs" pastāstīja kolekcijas dārza "Madaras" saimnieks Edgars Bite, siltā laika dēļ pamazām sākušas ziedēt zilās vizbulītes (Hepatica nobilis). "Redzot vizbulīšu ziedus, nepārprotami, pavasaris ir klāt," norāda Bite. "Pirmos ziedus var gaidīt dārza saulainākajā un no vējiem aizsargātā vietā. Parasti to ziedi ir dažādu variāciju zilie toņi, kā arī sastopami rozā, balti, balts ar zilu, rozā ar baltu ziedi. Ir arī vizbulītes ar pildītiem, puspildītiem ziediem," atklāj skaistā kolekcijas dārza saimnieks.

Taujāts par to, kas tad patīk vizbulītēm, viņš skaidro, ka vizbulītēm vajag piesauli, bet vasarā vieglu noēnojumu no karstajiem saules stariem. "Ziemā, ja ir kailsals, tad tām vajadzīgs ir piesegums – lapas, egļu skujas. Augsnes ziņā tām patiks viegls mitrums, pH 7. Ja šīs pamatprasības tiks ievērotas, tad, viennozīmīgi, tās būs vienas no simpātiskākajiem pavasara ziediem!" uzsver Bite.

Jāņem gan vērā, ka pašlaik šīs skaistules kolekcijas dārzā "Madaras" nav pieejamas pārdošanā.

Lūk, cik gan skaisti kolekcijas dārzā zied vizbulītes: