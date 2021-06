Frizējam skuju kokus! Padomi, kā pareizi apgriezt priedes

Lai priedes neaugtu lielas, bet būtu kompaktas un kuplas, tās regulāri jāformē, saīsinot jaunos dzinumus. Kā pareizi apgriezt priedes un kāpēc to vajag darīt – par to raksta turpinājumā!

Pazīstamais kokkopis, arborists un uzņēmuma "Labie koki" vadītājs Edgars Neilands ik pa laikam video blogos dalās savās zināšanās par augiem un to kopšanu. Šoreiz Annas koku skolas biedrība savā "Facebook" profilā publicējusi noderīgu video, kurā Edgars stāsta un rāda, kāpēc apgriezt priedes, vai lielās priedes var izgriezt interesantāk, kā arī – kāpēc vispār to vajag darīt.

Kā video stāsta Neilands, katru gadu maija beigās – jūnija sākumā, kad priedēm ir izauguši jaunie dzinumi (vismaz 20 centimetru garumā), tos jānokniebj tā, lai paliktu no visa garuma vien septītā vai desmitā daļa, proti, ja pieaugums būtu 15 centimetri, tad jāatstāj aptuveni 2 centimetri. To var izdarīt ar speciālajām šķērēm, zāģīti, dzīvžogu šķērēm vai vienkārši ar rokām – nokniebjot. "Jūsu lielā un parastā priede paliks par kaut ko interesantu, kaimiņi brīnīsies, kas noticis. Jūs būsiet ietaupījuši no 6,50 eiro līdz 9,60 eiro, pērkot mazas formas priedi, turklāt dārzā jums kaut kas ģenētiski spēcīgs, izturīgs pret slimībām un kaitēkļiem, priede būs ziemcietīga, turklāt iegūs interesantu formu," iedrošina arborists.

Kur likt nogrieztos vai nokniebtos dzinumus? Kokkopis iesaka tos sablendēt un uztaisīt feinu skrubīti pirtiņai. Bet, ja nav vēlmes taisīt skrubi, tad tos var atstāt zemē (nogrieztie dzinumi kompostēsies zālē).

Video zemāk vari skatīties Edgara pamācību, kā arī vēl citus padomus par priedēm!