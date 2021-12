Godalgoti un ilgi loloti: 2021. gada stāstu izlase par krāšņākajiem dārziem

Gada beigas ir lielisks laiks, lai atskatītos uz redzēto un izdarīto, un iedvesmotos darbiem jau nākamajā gadā. Ja ir idejas, kā savu dārzu padarīt skaistāku, taču trūkst nedaudz iedvesmas, esam sarūpējuši 16 iedvesmojošus stāstus par krāšņiem un īpašiem dārziem tepat Latvijā, kas pierāda – viss ir iespējams, nepieciešams vien darīt!

Portāls "Māja&Dārzs" šogad viesojies dažādās Latvijas vietās – esam bijuši ciemos pie Irēnas Rožkalnes un apbrīnojām viņas iespaidīgo skuju koku kolekcijas paraugdārzu, kuru lūkoties brauc pat kolekcionāri no dažnedažādām valstīm, un nevar noliegt – tur tiešām ir, ko redzēt! Ciemojāmies arī divos dārzos Viļānos, kuros klausīties skaistajos lakstīgalu treļļos – Ilze Sondore un Jeļena Luriņa saimnieko kaimiņos, un sievietes no sirds priecājas, ka viņu dārzus nešķir žogs. Aplūkojām kallu dārzu Madonas pievārtē, par kuru brīnās pat vietējie! Tāpat uzzinājām, ka arī Latvijā, ja labi grib, iespējams uzburt Itālijas noskaņu – to atradām kafejnīcas un vīna darītas "Angel's Share Coffe Shop" skaistajā dārzā Jaunciemā.

Lai šie stāsti kalpo kā kripata iedvesmas devas, kas motivēs līdz ar pavasara atnākšanu rosīties dārzā, padarot to skaistāku, sakoptāku un īpašāku – gan sev, gan apkārtējiem! Ja vēlies iepazīties ar vēl citiem Latvijas skaistākajiem dārziem, šeit atradīsi 2020. gada krāšņāko dārzu ciemošanās stāstu izlasi.