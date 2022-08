Graudzāles – trūkstošā 'odziņa' tavā dārzā! Idejas, kā tās iekļaut ainavā

Skaistas kā vasarā, tā rudenī un ziemā – graudzāles ir augs, kuru vērts ieviest jebkurā dārzā, jo tās ne tikai izkrāšņos dārzu teju visa gada garumā, bet ir viegli kombinējamas ar citiem augiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patvērums no nevēlamiem acu skatieniem

Labs risinājums, kā no nevēlamiem garāmgājēju un kaimiņu acu skatiem paslēpt savu pagalmu, ir sastādīt garo graudzāļu grupējumus, norāda portāls "Better Homes and Gardens". Lai gūtu vislabāko efektu, izvēlies tādas graudzāles kā žerāra adropogone (Andropogon gerardii), Ķīnas miskante (Miscanthus sinesis) un zilganā molīnija (Molina caerulea), kas ziedēšanas laikā var sasniegt aptuveni divu metru augstumu. Ņem vērā, ka graudzāles pavasarī jāapgriež, tādēļ paies gana ilgs laiks, līdz tās sasniegs savu apjomu.





Starp citu, graudzāles ir lielisks veids, kā dārzā radīt labvēlīgu vidi arī putniem. Tie labprāt paslēpsies starp graudzāļu sariem, baudīs gardās graudzāļu sēklas rudenī un izmantos lapojumu ligzdu veidošanai.

Citādi puķu podi

Ar savu formu, krāsu gammas un izmēru dažādību augstumā mazākās graudzāles ir izcils augs, kuru audzēt arī puķu podos un kastēs. Krāšņāku efektu radīs dramatiska krāsu spēle, piemēram, zeltainas krāsas graudzāli iestādi zilā puķu kastē, vai arī izteiksmīga lapojuma faktūra un forma. Ar apjomīgu lapojumu puķu kastes rotās Isolepis cernua 'Rigatoni'.









Lai nebūtu jāuztraucas par graudzāļu pārziemināšanu, izvēlies viengadīgus augus, piemēram, saraino sārzāli (Pennisetum setaceum).

Jautrība dobēs

Graudzāles ir augs, kas jebkurai dobei piešķirs unikālu tekstūru. Kuplas un pufīgas graudzāles, piemēram, lapsastu spalvzāle (Pennisetum alopecuroides) skaisti papildinās blakus augošos augus ar drosmīgu un neierastu tekstūru. Stāvāk augošas graudzāles, piemēram, īsto sāri (Panicum virgatum) vari kombinēt ar augiem, kuru lapojums veido noapaļotu formu un mīl izplesties dobē.







Tikpat lieliski tās izskatīsies sakņu dārzā! Šim mērķim izvēlies tādas graudzāles kā aslapu ciesa (Calamagrostis x acutiflora) un zilganzaļā auzene (Festuca glauca) un izvairies no graudzālēm, kas dārzā mīl izplesties, piemēram, parastā miežubrāļa (Phalaris arundinacea).

Vairāki graudzāļu veidi vienkopus dobē ieviesīs rotaļīgumu un padarīs ainavu interesantāku. Pūkaino rudbekiju, lavandu, kannu, skaistnātru, petūniju un hortenziju dobes krāšņi papildinās lapsastu spalvzāles, dažādu šķirņu miskantes (Miscanthus sinensis) un, protams, citas visu formu un izmēru graudzāles, kas pildīs akcenta lomu. Lai dārzam piešķirtu vienotu izskatu, vienu un to pašu graudzāli izmanto vairākās dobēs dažādās pagalma daļās.







Graudzāles arīdzan lieliski pilda dobes apmales funkciju. Šim nolūkam vislabāk izvēlēties augus, kas veido nelielus pudurus, piemēram, zilganzaļo auzeni. Lai izveidotu patiesi skaistu apmalīti, graudzāles stādi ciešāk nekā parasti. Tāpat mazus pudurus veidojošas graudzāles var izmantot kā zemsedzes augus.







Vairāk graudzāļu – mājīgāks pagalms

Graudzāles ir lielisks veids, kā pagalmu padarīt pievilcīgāku un mājīgāku, ja tajā liela platība ir asfaltēta vai bruģēta.



Viena no graudzāļu lieliskākajām īpašībām – savu skaistāko uznācienu dārzā tās sāk tad, kad lielākā daļa viengadīgo vasaras puķu un ziemciešu jau ir noziedējusi – rudenī. Tieši tad graudzāles priecē ar savām krāšņajām vārpām un krāsu variācijām. Īpaši skaisti vasaras noslēgumā dārzu rotā īstā sāre, žerāra adropogone un slotiņu ūsu zāle (Andropogon scoparius).







Rotaļājies ar tekstūrām un radi mākslas darbu dārzā

Unikālāku dobi vari veidot, kombinējot mūžzaļos augus, kas kalpo kā kompakti un zemi dzīvžogi, kopā ar graudzālēm. Lielisku efektu ar krāsu kontrastu rada augstā grīšļa (Carex elata) un mūžzaļā bukša kombinācija. Vislabāk ar mūžzaļajiem augiem kombinēt graudzāles, kurām ir stingrs lapojums – pārāk pufīgas un kuplas graudzāles dārzā radīs nekārtības sajūtu.



Graudzāles, piemēram, tievā stepjulīga (Stipa tenuissima) var būt ideāls papildinājums dārza dekoriem, radot mūsdienīgu dizainu, kas lieliski izskatīsies visu cauru gadu (graudzāles savu dekorativitāti, ja netiek nogrieztas jau rudenī, nezaudē arī ziemas sezonā).