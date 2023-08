Idejas, kā 'uzfrišināt' dārzu augustā

Vasara pie mums šogad tā īsti nav bijusi, arī lielie dārza darbi pamazām iet uz otru pusi un apstādījumi drīz kļūs aizvien bālāki un bālāki. Lai uzlabotu garastāvokli un piešķirtu savam dārzam "otro elpu" arī vasaras otrā pusē, iedvesmojies no šīm idejām, kuras var īstenot visas vai izvēlēties kaut vienu no tām, zinot, ka ārtelpa iegūs nepieciešamo spirgtumu, kas saglabāsies līdz pat rudenim.

Papildini dārzu ar traukos stādītiem augiem



Lai piešķirtu krāsu uz terases, lapenes vai kādā garlaicīgā dārza nostūrī, kur viss jau noziedējis, novieto lielu skaistu puķupodu. Jo lielāks puķupods, jo vairāk un dažādākus augus vienuviet var stādīt, veidojot interesantas kompozīcijas, bet var pietikt arī ar viena veida augu, lai panāktu vajadzīgo efektu. Augi puķupodos ir ideāls veids, kā aizpildīt vietas, kurās sezonālie augi jau noziedējuši.

Rūpes par augiem puķupodos ir vienkāršākas; visu atlikušo sezonu to varēsi laistīt un kopt, nezaudējot dzīvo akcentu, kas papildina vasaras beigu ekspozīciju dārzā. Savukārt, kad klāt rudens, augs vai augi jāieziemo atbilstoši to prasībām, bet jau nākamajā gadā tos no puķupoda var pārstādīt dārzā.

Foto: Shutterstock

Parūpējies par jau esošajiem augiem puķupodos



Tos augus, kas jau visu vasaru audzēti puķupodos, visticamāk, jāapkopj, jo saknes pa šiem mēnešiem būs kļuvušas lielākas, stiprākas un, iespējams, ka trauks kļuvis pārāk mazs.

Ja augi nolaiduši galvas, izskatās panīkuši, tie jāaplaista, jāpabaro ar minerālmēsliem vai kompostu. Lai nodrošinātu, ka augsnē nemainīgi ir mitrums, izmanto hidrogēlu, kas kristālu veidā absorbē ūdeni un barības vielas, un sausuma periodā augi izmanto ūdeni, kas atrodas šajā hidrogēlā.

Foto: Shutterstock

Apkop noziedējušos augus



Viens no veidiem, kā nodrošināt, lai dārzs neizskatās panīcis un atstāts novārtā, ir parūpējoties par noziedējušo ziedaugu apkopšanu – pārziedējušās, brūnās galviņas jānogriež vai jānokniebj.

Rozes, dālijas, cinnijas un jebkuras citas ziemcietes, kuras zied un pamazām nozied, bet vēl raisa pumpurus, izskatīsies skaistāk, ja atbrīvosies no galviņām, kas pārziedējušas, jo augiem būs vairāk enerģijas ilgāk un skaistāk ziedēt. Pārziedējušie ziedi jānoņem ne tikai dobēs, bet arī piekarināmos podos, puķupodos u.c. Arī viengadīgie augi šādi jāapkopj, īpaši tie, kas pašizsējas. Šis ir labs laiks, lai ievāktu sēklas no augiem, kurus vēlies sēt nākamgad (kā to darīt, lasi rakstā "Apgūsti, kā pašam ievākt dārzeņu sēklas savā dārzā").

Jānogriež arī visi augi, kas jau pārziedējuši un vairs neziedēs, lai novērstu miltrasas veidošanās risku un veicinātu jaunas lapotnes veidošanos. Daži augi šādi apkopti spēj līdz rudenim uzziedēt vēlreiz, gan vairs ne tik kupli. Pēc šādas aprūpes augi jāaplaista un jāpabaro.

Foto: Shutterstock

