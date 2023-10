Iedvesmai: interesanti kokaugi, kuri veido nokarenu vainagu

Jo vairāk formas, jo interesantāks kļūst dārzs. Formas dārzā var ienest dažādākos veidos. Viens no tiem – ņemt šķēres un no padevīgākajiem augiem izveidot kādu figūru. Otrs – jau apzināti iegādāties augu, kura vainags būs atšķirīgs no citiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar kokiem, kas dabiski veido skaistu nokarenu vainagu, savā mājaslapā iepazīstina stādaudzētavas "Blīdene" speciālisti. Viens no tādiem ir āra bērzs 'Youngii'. Tas veidos nelielu augumu ar sīkiem, smalkiem dzinumiem, tā stumbrs ir slaids, bet miza – dekoratīva.

Foto: Shutterstock

Parastajam pīlādzim 'Pendula' ir izliekti viļņoti, nokareni zari, taču jāņem vērā, ka, ja vainags netiek veidots, zarojums izveidojas skrajš.

Foto: Shutterstock

Blīgznai 'Pendula' zarojums ir taisns, tas tiecas uz zemi, īpaši skaistas ir palielā izmēra lapas. Vēl viens vītols, ko plaši audzē kā sēru formu, ir gludmalu kārkls 'Pendula' ar iegarenām lapām, šauru, nokarenu vainagu un vītola šķirne 'Kilmarnock', kas veido plašu lietussarga formas vainagu un šķirne 'Curly Locks' ar dekoratīvi izlocītiem dzinumiem. Vītolu nokarenajām formām vainags ir kārtīgi un regulāri jāapgriež, lai veidotos spēcīgs jaunais pieaugums. Pie zemes var parādīties arī spēcīgi augoši mežeņi, kuri ir jālikvidē. Vītolu liels pluss, protams, ir pievilcīgie pūpoli pavasarī, lai gan pēc lieluma tie nav tik diži kā citām sugām savvaļā.

Foto: Shutterstock

Vītols 'Kilmarnock'.





Goba 'Camperdown' veido spēcīgu, plašu lietussarga vainagu, kuram arī nepieciešama veidošana, lai vainags būtu simetrisks un blīvs. Gobai labi izceļas ziedi, kas veidojas pavasarī pirms lapu plaukšanas. Lielās, raupjās lapas vainagā veido izcilu rotaļu vietu un paslēptuvi.

Foto: Shutterstock

Purpura ābele 'Pendula' veido līganus, tievus, nokarenus zarus, kas skaisti šūpojas vējā. Koks ir ar tumši sarkanu lapojumu ar rozīgiem ziediem pavasarī un sarkanīgiem, maziem ēdamiem ābolīšiem rudenī. Katrā sezonā ābelei ir kāds dekoratīvs akcents, kas priecē ne tikai acis, bet arī vēderu.

Foto: Shutterstock

Zeltzaru vītols ir paliels koks, kura jaunie dzinumi sasniedz pat vairāk kā metra garumu, tie ir lokani, dzeltenīgi, īpaši koši tie izskatās ziemas sniegā un vējainā laikā. Šis augs labi izskatās pie ūdens baseiniem.

Foto: Shutterstock

Kokveida karagana 'Pendula' ir krūms ar sīkiem ērkšķiem, vainags ar drukniem zariem, kas iet stāvus uz leju, sīks, salikts lapojums, mazi dzelteni ziediņi un zaļas pākstis vasaras otrā pusē. Stādot šo augu, jāgatavojas gan vainaga veidošanai, to apgriežot pavasarī, gan jāuzmana, lai neveidojas sakņu atvases.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Shutterstock

Parastais osis 'Pendula' der lielāka mēroga apstādījumiem, stāvs stumbrs ar gariem pārkareniem zariem un palielām, saliktām lapām. Prasīga kultūra gan pēc gaismas, gan labas augsnes.

Foto: Shutterstock

Ja patīk īpatnējas formas skuju koki, tad var izvēlēties nokaru formu lapegles, kam ir mīkstas skujas pušķos, kas rudenī dzeltē un birst, ne velti tās sauc arī par skujmetēm. Tāda ir Eiropas lapegle 'Pendula', Japānas lapegle 'Steef`s Weeping', kurai ir tievi, stāvi nokareni zari, uz kuriem skujas sakārtotas pušķos, nedaudz iezilganas krāsas skujām. Formas dārzā ienesīs arī parastā egle 'Inversa' – vairākus metrus augsta šķirne ar tumši zaļām skujām, dzinumu gali un koka galotne nokarena un parastā egle 'Frohburg' – forma ar nokareniem zariem un koši zaļām skujām.

Foto: Shutterstock

Eiropas lapegle 'Pendula'.