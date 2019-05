Iedvesmas deva: stilīgi dārza dekori ar cementā iespiestām augu lapām

Ik sezonu savu dārzu var papildināt ar kādiem interesantiem dekoriem, kas viennozīmīgi piesaistīs ciemiņu uzmanību. Ļoti gaumīgus dekorus var izveidot arī no cementa maisījuma, talkā ņemot augu lapas!

"Tavs Dārzs" ir apkopojis iedvesmojošas idejas, kuras droši var izmēģināt arī savā dārzā! Šo dekoru veidošanā vari iesaistīt arī visu ģimeni. Princips ir pavisam vienkāršs – nepieciešams cementa maisījums, ūdens, augu lapas un kripatiņa radošuma, jo jāizdomā taču tas, kādu dekoru vēlies veidot. Lai atvieglotu domāšanu, lūko rakstā idejas, kuras vari aizņemties!

Parasti uzturā izmanto rabarberu kātus, bet pašas lapas tiek izmestas nebūtībā. Lai nelaistu tās postā – izveido dārza dekoru! Piemēram, no lapām uztaisot putnu dzirdinātavu. Mazos ķiparus vari likt pie darba, lai tie putnu dzirdinātavu ar krāsām padara košāku.

No lapām var izveidot arī paliktņus. Uz tiem var sarindot ne tikai puķu podus, bet arī uzlikt sveces, kas dārzam piešķirs kripatiņu romantisma.

Cementa augu lapu var piestiprināt arī pie ēkas sienas. Drošāk tomēr būs, ja sveci ieliksi stikla turētājā, jo neviens taču negrib, lai ēkas pārvērstos krāsmatās.

Ļoti skaists un iespaidīgs dārza dekors būs strūklaka! Strūklakai var izvēlēties gan lielākas, gan mazākas lapas. Tāpat to var nokrāsot, lai piešķirtu dekoram lapu krāsu autentiskumu.

Vēlies dārzu papdildināt ar oriģinālu taciņu? Tad šī būs pareizā izvēle! Cementa lapas iekļausies dārza ainavā, kā arī kalpos kā paštaisīta baskāju taka, jo lapu dzīslojums "masēs" pēdiņas.

Kāpēc gan no cementa maisījuma neizgatavot neparastus puķu podus? Starp citu – stilīgus puķu podus var izgatavot no cementa maisījumā izmērcētiem dvieļiem. Kā to izdarīt, lūko šajā rakstā, kur "Tavs Dārzs" lasītāja dalās pieredzē.

Notekcaurulēm īpašu "odziņu" piešķirs paša izveidoti paliktņi, kur uzkrāties ūdenim. Vari sarindot vairākas mazas lapas vai arī pie notekcaurules pielikt vienu lielu.

Zemāk vari aplūkot arī video, kurā parādīts tas, kā soli pa solim izveidot cementa lapu dekorus: