Ilgstošās ziedētājas ehinācijas – audzēšanas knifiņi un šķirņu dažādība

Ehinācijas ir vieni no skaistākajiem un daudzgadīgajiem augiem, kas sāk ziedēt vasaras vidū, bet ar ziedēšanu priecē līdz pat salam. Portālam "Māja&Dārzs" par ehinācijām raksta turpinājumā stāsta dārzkopības entuziaste, "Gkretiaugi.lv" saimniece Gunta Karitone no Jaunraunas, kurai ir skaists kolekcijas dārzs ar retiem un eksotiskiem augiem.

Ehinācijas (Echinacea) ir asteru dzimtas augi, kuru dzimtene ir Ziemeļamerikas vidusrietumu reģions.

Pasaulē pazīstamas desmit ehināciju sugas: Echinacea angustifolia, E. atrorubens, E. laevigata, E. pallida, E. paradoxa, E. purpurea, E. sanguinea, E. serotina, E. stimulata, E. tennesseensis. Visām ehinācijām ir ārstnieciskas īpašības, taču medicīnā pamatā izmanto: E. angustifolia, E. pallida un E. purpurea.

Ehinācijas nav jaunums, mūsu dārzos sastopamas jau pasen, taču tās mūs iepriecina un pārsteidz ar daudzām un dažādām šķirnēm, kur katra no tām sacenšas ar krāsu un ziedu formas dažādību. To ziedēšana ilgst apmēram 70 dienas, no jūlija līdz septembrim, bet regulāri izgriežot vecos ziedus, tās mēdz ziedēt līdz pat salam!

Ehinācijas Guntas dārzā.

Ehinācijas ir daudzgadīgi augi, taču tās nebūt nav ilgmūžīgas, kaut izskan arī tādi viedokļi. Lai tās labi augtu un krāšņi ziedētu, nepieciešama saulaina vieta, pieļaujams neliels noēnojums, auglīga un labi drenēta augsne. Mēslo pavasarī ar ilgiedarbības komplekso mēslojumu. Ļoti piemērots ir arī slieku šķidrais biohumuss. Lai krūmi veidotos kupli un bagātīgi ziedoši, nepieciešams stādus ik pēc 3-4 gadiem dalīt. Ehinācijas pavairo vai nu veģetatīvi (dalot pavasarī) vai ar sēklām. Sēklas dīgst labi – pie +18-20 grādiem, apmēram divu nedēļu laikā.

Ehinācijas sliktos apstākļos var piemeklēt miltrasa, tumšplankumainība, puves. Tāpēc rudenī tās ieteicams nogriezt, lai, ja ir slapjas ziemas, neveicinātu cerā veidojušos pelējumu un puvi. Var apputināt ar ogles pulveri. Uz ziemu vēlams nomulčēt ar sausu segmateriālu. Ļoti labas kā segmateriāls, ir ozolu lapas.

Ehināciju pielietojums ir samērā plašs – dārzos kā krāšņumaugu, floristikā – pēc noziedēšanas zieda viducītī veidojas ass "ezītis", kur no šī vārda grieķu valodā "echinos" – cēlies auga nosaukums, kā arī, protams, medicīnā. Ehinācijas piesaista bites un tauriņus. Ehināciju šķirņu daudzums ir iespaidīgs!

Ehinācijas Guntas dārzā:

Ehinācija 'Cherry Pfuff'

Ehinācija 'Marmelade'.

Ehinācija 'Flamingo'.

