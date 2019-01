Jāapbruņojas ar pacietību: selekcionāra padomi, kā no sēkliņām izaudzēt tulpes

Vita Daukste-Goba Tava Māja un Tavs Dārzs redaktore

Jau pavisam drīz sāksies lielais sēšanas un stādīšanas laiks, bet dārzos no zemes sprauksies ārā pavasara vēstneši – sniegpulkstenītes, krokusi, narcises, tulpes un citi augi. Lai gan ir ierasts tulpes un narcises stādīt no sīpoliem, tās var mēģināt arī iesēt no sēkliņām, bet tādā gadījumā jāabruņojas ar lielu pacietību, jo tulpes ar savu krāšņumu var iepriecināt vien pēc sešiem gadiem.