Kā rūpēties par puķuzirņiem ziedēšanas laikā

Puķuzirņi aug ātri un zied ilgi un, par spīti to trauslajam izskatam, ir izturīgi, turklāt to smaržu nevar sajaukt ne ar vienu citu, tādēļ tie plaši iecienīti audzēšanai dārzos un pušķu veidošanai. Tie ir vienkārši audzējami un nav prasīgi pret augšanas apstākļiem, taču, lai skaistās puķes tavā dārzā ziedētu visu vasaru, jāzina pāris lietas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Puķuzirņi ir kāpjošs viengadīgs vai daudzgadīgs pākšaugu ģints augs. Pasaulē tas īpaši iecienīts kotedžas stila un citos neformālos dārza stilos un, lai gan tos ierasti stāda pie žoga vai režģa, jo tiem nepieciešams balsts, tos mēdz audzēt arī konteineros, no kuriem tie vijās uz leju. Puķuzirņiem ir viena no plašākajām krāsu gammām – ziedi ir sākot no pērļu baltas krāsas līdz dažādiem pasteļtoņiem un beidzot ar spilgti purpursarkaniem toņiem. Interesanti, ka puķuzirņi ir teju visās krāsās, izņemot dzelteno. To ziedi atgādina tauriņus ar bārkstainiem spārniem, savukārt kāti šķiet salocīti, taču ir gana izturīgi, lai izturētu bagātīgo ziedēšanu. Puķuzirņi piesaista bites un citus apputeksnētājus.

Par puķuzirņu dzimteni tiek uzskatīta Sicīlija, kur tie zied vājiem kātiem ar intensīvu apelsīna-jasmīna-medus smaržu, bet mūsdienās radīti hibrīdi, kas ir izturīgākiem kātiem un lielākiem ziediem, taču ne tik intensīvu krāsu un smaržu, kāda tā piemīt senākajām šķirnēm. Kā viena no smaržīgākajām šķirnēm ar izteiktāko aromātu tiek nosaukta 'Cupani' – tai ir sarkanbrūnas augšējās lapiņas un violeti "spārniņi", tā ir viegli audzējama un gadiem ilgi viena no populārākajām puķuzirņu šķirnēm pasaulē. Viena no vecākajām šķirnēm, kas datēta 1896. gadā, ir garšīgi smaržojošā 'America' – tās viļņotās ziedlapiņas krāsojas sārtā tonī ar baltām svītrām. Arī 'Old Spice' ir sena šķirne ar saknēm Sicīlijā un zied baltā, krēmkrāsas, rozā, lavandas un purpura krāsā. 'April in Paris' ir smaržīga, moderna šķirne ar lieliem krēmkrāsas ziediem un ceriņu nokrāsu, kas arī tiek saukta par vienu no iecienītākajām šķirnēm dārzkopju vidū.

Foto: Shutterstock

Šķirne 'Cupani' ir viena no senākajām, populārākajām un smaržīgākajām



Ja tev dārzā aug puķuzirņi, bieži griez tos likšanai vāzē vai dāvāšanai citiem, jo tādējādi augs izmantos enerģiju nevis sēklu veidošanai, bet ziedēšanai līdz pat pirmajām salnām. Nākamajam gadam sēklas vari iegūt, kad lapas sāk zaudēt krāsu. Tad ļauj pēdējiem ziediem veidot sēklu pākstis, nolasi tās un atstāj izkaltēties uz palodzes, tad noglabā sausā vietā līdz nākamā gada pavasarim. Tie bagātīgi plaukst saulainā vietā, lai gan nekaitēs arī neilgs daļējs noēnojums. Puķuzirņiem piemērota trūdvielām bagāta labi drenēta un nedaudz sārmaina augsne.

Puķuzirņi jālasa no rīta, kad uz tiem vēl ir rīta rasa, jo tad smarža ir saldāka un intensīvāka.

Foto: Shutterstock

'America' – viena no vecākajām puķuzirņu šķirnēm, kas joprojām populāra dārzos visā pasaulē



Augšanas un ziedēšanas laikā augsnei regulāri jābūt mitrai, tāpēc puķuzirņi regulāri jālaista un ilgstošā sausuma periodā pat katru dienu. Lai pārbaudītu, vai tā ir gana mitra, augsnē apmēram centimetra dziļumā iebāz pirkstu – ja mitra, tad laistīt nav nepieciešams, ja ir, laiks padzirdīt puķuzirņus.

Svarīga ir regulāra mēslošana – apmēram mēnesī reizi puķuzirņus jāpabaro ar komplekso mēslojumu vai tomātiem paredzēto, jo tajā ir lielāks kālija saturs, kas patīk puķuzirņiem. Ja tie tiks pietiekoši laistīti un baroti, ziedēs visu vasaru.

Rakstam izmantota informācija no portāla "Almanac" un "The Spruce".