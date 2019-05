Kā rūpēties par sakuru, lai tā bagātīgi ziedētu

Uzvaras parkā ziedošās sakuras šopavasar

Bruģe "Tavs Dārzs" atklāj, ka par sakuru stādījumiem Uzvaras parkā rūpējas dārzniece Daiga Seņkāne. Tās tiek rūpīgi lolotas un koptas, lai ik pavasari tās ar savu krāšņumu priecētu rīdziniekus un pilsētas viesus.

Šajā galerijā vari aplūkot, cik bagātīgi šopavasar Uzvaras parkā zied sakuras. Zinātāji gan saka, ka skaistie ziedi sākuši birt, tāpēc der pasteigties, ja ir vēlme aplūktot ziedošās sakuras klātienē.

Kā stāsta Bruģe, mitruma saglabāšanai koku apdobes noklātas ar mulču, kā rezultātā šādi var izvairīties no nezālēm, pasargāt saknes no apsalšanas un palielināt augsnē organisko vielu saturu. Savukārt ik rudeni sakuru stumbri tiek aptīri ar agrotīklu, kas pasargā koku mizu no plaisāšanas krasu gaisa temperatūras svārstību laikā, kā arī no iespējamiem saules apdegumiem ziemas beigu periodā. Agrā pavasarī – martā – sakurām tiek izzāģēti nokaltušie un sala bojātie zari. Bruģe gan atklāj, ka vainaga retināšana sakurām netiek veikta.

Sakurām vislabāk tīk nokrišņu ūdens, taču sausuma periodos ir nepieciešama papildu laistīšana Viņa arī atklāj, ka Uzvaras parka sakuras veģetācijas perioda sākumā tiek mēslotas ar kompleksajiem minerālmēsliem, kas satur gan slāpekli, gan fosforu un kāliju, kā arī mikroelementus. Savukārt vasaras beigās – augustā – sakurām tiek veikta otrreizēja mēslošana ar rudens periodam paredzētiem kompleksajiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir maz vai nemaz slāpekļa, toties ir vairāk kālija un fosfora. Kā stāsta Bruģe, tas tiek darīts, lai ziemas gaidās nostiprinātu sakuru sakņu sistēmu, kā arī veidotu nākamā gada ziedpumpurus.

