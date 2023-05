Kā stādīt un kopt peonijas, lai to karaliskie ziedi priecētu gadu desmitiem

Kas gan var pārspēt neticami kuplos un krāšņos peoniju ziedus, kuru diametrs var sasniegt pat 16 centimetrus, bet krāsu spektrs sniedzas no šķīsti baltā līdz izaicinoši sarkanajam. Taču, lai sagaidītu, kad dārzu rotās šo karalisko ziedu kupenas, ir jāapbruņojas ar pacietību, jo pirmajos gados no krāšņajiem ziediem nebūs ne miņas, toties vēlāk peonijas gadu no gada priecēs ar apbrīnojami grezniem ziediem.

Jāsāk ar to, ka peonijas dalās trīs grupās: zālveida jeb lakstveida, kokveida un abu iepriekš minēto krustojums. Tāpat nav jāļaujas stereotipiem, ka peonijas zied tikai pavasara beigās vai vasaras sākumā. Peoniju ziedēšanas laiks var būt ļoti atšķirīgs, turklāt to var paildzināt. Taču kopumā kā ierasts ir agrās, vidējās un vēlīnās peonijas. Savukārt krāsu spektrs un ziedu piepildījums ir tik dažāds, ka ikvienai gaumei atradīsies kaut kas piemērots. Tikai debesu zilā krāsā peonijas meklēt nav vērts, jo gluži vienkārši tādu nav, bet kas lai zina, varbūt tuvākajā nākotnē būs arī tik futūristiskas peonijas.

Kalsnavas arborētuma dendroloģe Liene Opincāne zina stāstīt, ka vēl pirms 100-150 gadiem iecienītas bija tikai peonijas ar pildītiem ziediem, bet tagad ne mazāk populāras ir šķirnes ar puspildītiem un vienkāršiem ziediem, Japānas tipa ziediem, ar trīsstāvu ziediem, ar eksotiskas formas ziediem, kā arī citi. Ne mazāk būtiska ir ziedu smarža. Ļoti daudzu peoniju šķirņu ziediem piemīt pasakaina smarža, kas labi sajūtama, jau tikai tuvojoties ziedošajam ceram. Tādēļ var teikt, ka peonijas vilina ne tikai ar izskatu, bet arī debešķīgu smaržu.

Kaut arī par majestātisko peoniju audzēšanu klīst daudz nostāstu kā par visai piņķerīgu procesu, tomēr patiesībā tās nav prasīgas. Jābūt tikai pacietīgiem, jo peonijām jāļauj ieaugties un pieņemties spēkā, kas var prasīt divus vai pat trīs gadus, bet gaidīšana pavisam noteikti ir to vērta.

"Peonijas ir mūža stādījums. Tās vienā vietā var augt pat desmitiem gadu, tomēr būtiski ievērot dažus galvenos priekšnosacījumus pareizas vietas, augsnes un kopšanas darbu secībā. Taču kopumā karaliskie ziedi un to kopšana neprasa daudz pūļu," stāsta Opincāne.

Kā stādīt peonijas?