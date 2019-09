Kad novākt un kā pareizi uzglabāt gladiolu sīpolus?

Skaistās gladiolas dārzos jau lielākoties ir pārziedējušas, tūliņ sāksies lielie sīpolu norakšanas darbi. Vai pašlaik ir piemērotākais laiks gladiolu sīpolu novākšanai un kā tos uzglabāt ziemā, "Tavs Dārzs" vaicāja pieredzes bagātajam gladiolu audzētājam un kolekcionāram Modrim Paeglem.

"Vēl kādas pāris nedēļas jāpaciešas," norāda audzētājs. Viņš stāsta, ka parasti gladiolu sīpoli tiek norakti septembra beigās vai oktobra sākumā. Tomēr norakšana ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, gladiolu skaita un laikapstākļiem.

Paegle savu iespaidīgo gladiolu kolekciju rok vismaz divu nedēļu garumā. "Šodien mēs varam rakt, rīt nevaram, jo līst lietus," tā par laikapstākļu ietekmi uz dārza darbiem teic audzētājs. Pēc viņa teiktā, pareizāk gladiolu sīpolus būtu novākt trīs nedēļas pēc ziedu pārziedēšanas vai arī vārpu nolaušanas. "Es pat daudzām vārpām neļauju izziedēt. Laužu nost, lai labāk briest sīpols. Tā tas arī labāk pēc tam saglabāsies," skaidro kolekcionārs.

Kā novākt gladiolu sīpolus

Sīpolus norok ar dakšām, vismaz kolekcionārs nav dzirdējis, ka Latvijā kāds tos novāktu mehanizēti. Pēc tam lakstus nogriež.

"21. gadsimtā, tiesa, nezinu, kāpēc, daudziem ir iesakņojies, ka pie sīpola jāatstāj 5 centimetrus vai vismaz sprīdi garš kāts," piebilst audzētājs, "to nevajag darīt. Kāts ir jāgriež līdz ar sīpolu, lai labāk izžūst." Pēc tam gladiolu sīpolus var mazgāt. "Tie, kuriem ir 100 sīpolu vai mazāk, var nemazgāt. Kam ir daudz, protams, var mazgāt," norāda kolekcionārs.

Sīpolu mazgāšana

Viņš gan gladiolu sīpolus mazgā, jo, nesot iekšā istabā, citādi viss ir putekļains un netīrs. Vai svarīgi, kādu ūdeni izmanto sīpolu mazgāšanai? Audzētājs teic, ka ir vienalga, – kāds trāpās. Viņš no akas vannā iepumpē ūdeni, bet tad uz nakti to atstāj. Sīpolus tajā liek vien nākamajā dienā. "Tiem, kuriem ir šļūtene, vispār ideāli," uzsver Paegle. Pēc gladiolu sīpolu "vannām" audzētājs tos ieliek speciālā šķīdumā. "Kad nomazgāju, es vēl kodinu "Aktarā", "Decī", "Fastakā" vai "Maurikā", kuru vēl ļauj nopirkt. Kad pamērcē – esi drošs, ka tripsis ir pagalam. Ziemā var gulēt mierīgi," joko audzētājs, kurš šķīdumā sīpolus patur vismaz 10 minūtes. Pēc tam visus liek žāvēties.

Vēl viens knifiņš mazgāšanas laikā, kuru iesaka audzētājs, – labāk vecos sīpolus izlauzt ārā, sīpols labāk un ātrāk nožūs.

Žāvēšanas knifi un uzglabāšana

Sīpoli jāžāvē vietā, kur tie labi vēdināsies, proti, saulainā vietā, kur svilpo vējš. Tā var būt arī siltumnīca. Sīpoli šādi var stāvēt divas trīs nedēļas. Tos nes ēkā iekšā vien tad, kad paliek vēss. Tā kā kolekcionāram ir malkas krāsns, viņš kastes ar sīpoliem sarindo tai apkārt, jo šādi tie ātrāk izžūst. Optimālajai temperatūrai jābūt no +25 līdz +30 grādiem pēc Celsija. Šādi tos patur dažas nedēļas, regulāri pārbaudot tieši sīpola sakni, jo tai ir jānāk viegli nost. Tad zinās, ka sīpoli ir izžuvuši. "Žūšanas laikā regulāri pārbaudu sīpola sakni – nāk tā viegli nost vai nenāk. Ja tā skaisti un viegli nāk, viss ir kārtībā. Vairāk pie krāsns vai siltumā nevajag turēt. Ja tur pārāk ilgi pie krāsns, sakne iekalst, grūti to ir dabūt nost. Jāņem talkā nazis," paskaidro gladiolu audzētājs.

Kad sīpoli ir notīrīti un no saknēm atbrīvoti, tos nedēļu vēl patur siltumā, lai gladiolu "dibens" būtu sauss. "Ja tas labi neizžūs un to ienesīs glabātuvē, tā vieta sāks pelēt. No pelējuma, protams, pēc tam var tikt vaļā ar "zeļonku"," mierina audzētājs.

Kā pēc tam tos uzglabāt? Audzētājs iesaka sīpolus salikt kaprona zeķē, bet pēc tam novietot ledusskapī – augļu nodalījumā, kas būs ideālais variants, jo tur būs +5 grādi. "Tikai nenovietojiet siltumā!" uzsver Paegle. Viņš norāda, ka gladiolas jāuzglabā tādā vietā, kur tās nesasalst, bet kur vienlaikus ir gana vēss – gaisa temperatūrai vajadzētu būt no +3 grādiem līdz pat +5 grādiem pēc Celsija. "Tādā temperatūrā tripsis nesāk šiverēt. Tripsis ap +10 grādiem sāk aktivizēties," tā audzētājs. Vaicāts par to, vai gladiolām pārziemināšanas laikā vajag bērt kaut ko virsū, audzētājs teic, ka ne. Tās ļoti labi uzglabāsies kaprona zeķē vai papīra tūtā.

