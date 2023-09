Kādēļ rudenī jāgrābj sabirušās koku lapas

Vienlaikus izbaudot skaistās dabas pārvērtības, rudens ierasti tiek pavadīts aktīvās talkās, grābjot un savācot sabirušās koku lapas. Dažu koku lapas sabirušas zālienā (piemēram, kļavu) izskatās tik glīti, ka prātā pavīd jautājums – kādēļ šo skaistumu aizvākt? Patiesībā, aiz lapu grābšanas neslēpjas tikai skaisti sakopts īpašums, bet arī praktiski un loģiski iemesli.

Svarīgākais iemesls, kādēļ lapas vērts rudenī sagrābt, ir zāliena veselīgums. Biezs sakritušo lapu slānis zālienam atņem saules gaismu. Lai arī rudenī zāliens aktīvi neaug, tieši šis ir laiks, kad tam jāstiprina sakņu sistēma, lai veiksmīgi pārziemotu, vēstīts portālā "The Spruce".

Ja zālienu pārklāj vien dažas koku lapas, tas, protams, lielu skādi neradīs. Šādā gadījumā lapas var sasmalcināt ar zāles pļāvēju un atstāt turpat sadalīties.

Kad vislabāk nodoties lapu grābšanai? Ja lapas grāb rudenī, tad nav īpašas nozīmes tam, vai gaidi, kad no kokiem nokritušas visas lapas vai tās sagrāb ik pa laikam, lai galu galā grābjamais daudzums nebūtu ārprātīgi liels. Galvenais to darīt sausā laikā, kad lapas paspējušas izžūt. Slapjas lapas būs daudz smagākas un darbs prasīs ilgāku laiku un piepūli. Savukārt pavasarī zālienu vērts grābt, jo tādā veidā mauriņu vari atbrīvot no atmirušās zāles un ziemas laikā sakritušajām sūnām, sīkiem zariem.

Taču ir arī daži iemesli, kādēļ lapas rudenī var negrābt. Pirmkārt, atstājot zālienā, tās sadalās un mauriņam tiek nodrošinātas nepieciešamās barības vielas. Lapu "mulča" augsnē saglabā arī mitrumu (jāatzīst, ziemas laikā mitrums dārzā netrūkst) un nomāc nezāļu augšanu. Sakritušās lapas ir vieta, kur pārziemot kukaiņiem, piemēram, tauriņiem, bet putniem – vieta, kur meklēt pārtiku.

Jāņem vērā, ka dažas koku lapas rudenī nedrīkst atstāt bez vērības. Tās ir augļu koku lapas, kurās pārziemo kaitēkļi un slimības – tās ne tikai svarīgi savākt, bet arī iznīcināt, lai pasargātu augļu dārzu. Vairāk par to lasi šajā "Delfi" rakstā.

Lai cīņu ar lapām dārzā nedaudz atvieglotu, alternatīva ir lapu pūtēja iegādāšanās. Spēcīgāks lapu pūtējs tiks galā arī ar slapjām, blīvi sakritušām koku lapām. Savukārt otrs veids ir tās sasmalcināt ar zāles pļāvēju, pēc tam tās savācot zāles savākšanas kastē.

Ko iesākt ar sagrābto? Ir daudzas iespējas – lapas vari izmantot kā segmateriālu, lai ieziemotu puķes, izmantot kā mulču vai ievietot komposta kaudzē, lai radītu lielisku mēslojumu dārzam saviem spēkiem. Par iespējām lapu izmantošanā vari uzzināt, klikšķinot šeit.