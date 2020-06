Kardiokrīnija – trīsmetrīga lilija, kas zied reizi mūžā

Trīs metrus augsta lilija – izklausās neticami, vai ne? Taču tāds augs nudien eksistē, bet to sauc par milzu kardiokrīniju (Cardiocrinum giganteum), kas tautas valodā tiek saukta arī par milzu liliju. Ar šo iespaidīgo augu "Tavs Dārzs" lasītājus iepazīstina reto augu kolekcionārs Viktors Goba, kurš Ķengaragā lolo dažādus retumus.

Šī augs nudien ir retums, un to uzsver arī augu kolekcionārs. Viņš to savā īpašumā pirms dažiem gadiem ieguvis no Tartu Botāniskā dārza – ar to audzētājam ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Taujāts par to, kur gan tādu retumu vēl var iegūt, viņš prāto, ka, iespējams, jāpalūko ārzemju mājaslapas, kur varbūt ir piedāvājumā šis iespaidīgais augs. Mazos apjomos šo augu var atrast arī šajā mājaslapā, iesaka reto augu kolekcionārs.

Latvijā piemērotākās:

Cardiocrinum gi ganteum

Cardiocrinum glehnii. Augu kolekcionārs atzīmē, ka Tartu Botāniskajā dārzā un Helsinku Botāniskajā dārzā augs veido pašizsēju. Nav tik liels kā Cardiocrinum gi ganteum, bet ir stabilāks.



4+gadīgi sējeņi. Sadīgst 2-3 gadā pēc sēšanas.

Kā stāsta Goba, kardiokrīnijas savvaļā aug kalnos, Himalajos, bet tās var izaudzēt arī Latvijas klimatiskajos apstākļos, tiesa, tādā gadījumā ir jāizvēlas dārzā silta vieta, kas pasargāta no vējiem. Var audzēt arī pusēnā. Runājot par augsni, tai jābūt vienmērīgi mitrai, trūdvielām bagātai un labi drenētai. "Šis augs zied vienu reizi mūžā, bet pēc tam sīpols atmirst. Nākamajā gadā pēc ziedēšanas sīpolam blakus izveidosies viens vai vairāki palieli "bērni" – aizvietotājsīpoliņi, bet reizēm neviens neizveidojas, tāpēc jau tas ir retums," papildina reto augu kolekcionārs, "ja šo augu audzē no sēklām, tad tas uzzied 7. vai 9. gadā. Savukārt aizvietotājsīpoliņi var uzziedēt 3. vai 4. gadā. Jāņem vērā, ka aizvietotājsīpolus (kad augs noziedējis) atdala nākošā gada rudenī, ja tiem ir izveidojušās labas saknes, ja nē – pēc diviem gadiem."4+gadīgi sīpoliņi.

Ziedēšanas gadā izveidojas 2 līdz 5 aizvietotājsīpoli

Foto: Viktors Goba





Kā audzēt šo augu? Kolekcionārs norāda, ka ar šo augu problēmu nav, vien vajag izvēlēties siltu, mitru un no vējiem aizsargātu vietu. Ziemcietība šim augam esot laba. Kā stāsta Goba, Tartu Botāniskajā dārzā kardiokrīnija aug brīvā dabā, augs arī netiek piesegts. "Viņi tur necimperlējas," pajoko audzētājs. Latvijā brīvā dabā gan 3 metru augstumu šim augam diezin vai izdosies sasniegt, pašam audzētājam izaug vien 2 metri vai 2,20 metri, taču Goba prāto – ja par to ļoti rūpēsies, tad Latvijā varēs izaudzēt arī lielākus eksemplārus: "Trīs metru augstumu varētu sasniegt ar auga piebarošanu, bet tā piebarošana varētu samazināt ziemcietību." Viņš stāsta, ka līdz pirmajām rudens salnām augam lapas saglabājas, bet ar ozollapām šis augs ir jāapber vēl tad, kad tas ir zaļojošs: "Ja lapas nolauzīs, tad tās vietas ļoti sulosies."

Sēklu pogaļas rudenī (nogatavojas oktobrī, novembrī), kā arī nogrieztie ziedkāti

Iespaidīgais zieds. Arī kolekcionārs ir sagaidījis ziedēšanu, un viņš teic, ka zieds ir smaržīgs, bet vienīgi kardiokrīnijas ir ļoti garas, tāpēc grūti to pasmaržot. "Ziedam nav tāda izteikta liliju smarža, bet tā smarža ir nedaudz skābenāka," raksturo audzētājs. Auga stumbrs esot pietiekami izturīgs, tāpēc balsti tam nav nepieciešami, bet jāņem ir vērā, ka auga lapas vējš var sapluinīt, jo tās ir lielas (gumijkoka lapu izmēros). Kā savā mājaslapā raksta stādaudzētava "Ozoli," kardiokrīnijas piezemes lapas ir lielas, garos kātos, sirdsveidīgas, spoži zaļas, bet uz ziedneša lapas ir mazāka izmēra, galvenokārt apakšējā daļā. Savukārt auga ziedi ir lieli, sānis vērsti, trompetveida, balti ar tumši violetsarkanu rīklīti. Goba norāda, ka augs ziedus raisa jūlijā, augustā. Tad arī tas sasniedz ievērojamos izmērus - normālos apstākļos tie ir 2 līdz 2,5 metri, bet labos – 3 līdz 4,5 metri. Sēklu pogaļas nogatavojas oktobrī, novembrī, bet pēc tam ziedkāts ir jānogriež.

Karidokrīnijas zieds Viktora Gobas dārzā

Kādas likstas mēdz piemeklēt šo augu? Kā stāsta audzētājs, ja vienā dobē audzēs blakus gladiolas, tad kardiokrīniju sīpolā var iemesties tripsis. Tādā gadījumā augs pat var aiziet bojā. Tāpat vēl kā problēmu viņš min to, ka nav stādāmā materiāla. Augu kolekcionāram pašam gadā ir vien 15 līdz 20 sīpoli.

Vai ziemā šis augs ir jāpiesedz? Kardiokrīnijas vēlams piesegt ar ozollapu kaudzi, jo tā, kā skaidro Goba, nesablīvēsies un nesatrūdēs. "Egļu zariņi šim augam būs par vāju," norāda reto augu īpašnieks. "Pagājušajā gadā kardiokrīnija pārziemoja ļoti labi pat bez piesegšanas, jo bija silta ziema."

Aizvietotājsīpoli pie nogrieztā ziedkāta