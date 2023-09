Ko par auga prasībām vēsta lapojuma forma un krāsa

Izvēloties dārzam jaunus augus, pirmkārt, lūkojam pēc tā, cik skaisti būs to ziedi, pēc tam – kāds ir auga lapojums. Kā izrādās, lapojumam nav tikai vizuāla nozīme. Tas spēj šo to pateikt priekšā par auga prasībām attiecībā pret augsni un vēlamo vietas izvēli dārzā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda "Puķu Lauki" saimnieki savā mājaslapā, ziemciešu lapojums ir viens no galvenajiem faktoriem, kas jāņem vērā, veidojot augu kombinācijas. Tieši lapojums ļauj izcelties ziediem un itin bieži arī pastiprina ziedu krāsu. Turklāt ļoti bieži pēc lapu krāsas, formas un tekstūras iespējams nedaudz vairāk uzzināt arī par konkrētā auga vajadzībām un rakstura īpašībām. Un lapojumi tiešām ir daudzveidīgi! To formas un krāsu variācijas sniedzas no vairākiem zaļganajiem toņiem līdz pat raibām, zilām un koši oranžām lapām.

Visi pūkaini pelēko lapu īpašnieki (piemēram, Alpu ēdelveiss, lavandas, perovskijas, divmāju kaķpēdiņas, vībotne), kā arī izteikti zilās nokrāsas graudzāles (piemēram, zilganzaļā auzene, pļavauzīte, andropogones, īstā sāre 'Prairie Sky') mīl labi drenētas, sausas un ļoti saulainas vietas. Pārāk bagātīgā augsnē augi var pazaudēt savu krāsu un kļūt vairāk zaļgani, un tiem var būt arī īsāks mūžs.

Savukārt lielas lapas augam liecina, ka tiem vajadzīga ar trūdvielām bagāta augsne, kurā ir pietiekams mitruma daudzums. Pārsvarā šie augi ir paēnu mīloši, bet, ja ir atbilstošas augsnes un mitruma prasības, labi jutīsies arī saulē. Šādi augi ir zobainā ligulārija, hostas, bergēnijas, rodžersijas, liellapu brunneras.

Teju visas ziemcietes, kuru lapojumā ir daudz baltās krāsas, izteikti reaģē uz sausu augsni un sausuma periodiem. Diezgan bieži balto pigmentu klātās augu lapas ir ļoti maigas un trauslas. Ja augsnē pietrūkst mitruma un ir spēcīga saule, baltā lapas daļa var palikt brūna, jo tā vienkārši apdeg. Šādi var gadīties ar baltraibo hostu šķirnēm, liellapu brunneras šķirni 'Jack Frost', lakačiem, bet no graudzālēm: ar konusveida grīsli 'Variegata', palmu grīsli 'Silberstreif', asziedu ciesu 'Overdam'.

Ir ziemcietes, kurām ir arī koši dzeltenas lapas. Lai gan dzeltenā ir saules krāsa, šie augi tomēr labāk jutīsies nelielā noēnojumā, citādāk saulesstari to maigās lapas viegli var apdedzināt. Tas attiecas uz heihēru dzelteno lapu šķirnēm, sirdspuķi 'Gold Heart', dzelteno lapu hostu šķirnēm. Jāņem vērā, ka zilo šķirņu hostām lapojums būs zils tikai un vienīgi noēnotās vietās.

Augi, kuru lapojums krāsojas purprsarkanos un sarkani oranžos toņos, mīl saulainas un gaišas vietas. Noēnotā vietā krāsa kļūst vairāk zaļganīga (piemēram, heihēras ar sarkano un oranžo krāsu lapām, parastā čīkstene 'Matrona', zarainā sudrabsvece 'Brunette').

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veidojot augu kombinācijas, jādomā, kā augus labāk varētu parādīt un kā izcelt tā skaistumu. Ņemot vērā lapu formu, tekstūru un augu proporcijas, var veidot kontrastpārus, iesaka "Puķu Lauki". Piemēram, apaļu formu lapas (bergēnijas, Eiropas kumeļpēda, vairogveida liellape, zobainās ligērijas) vienmēr izskatīsies labi kopā ar slaidām, lineārās formas lapām (piemēram, graudzālēm, Sibīrijas skalbēm, dienlilijām).

Ar augiem, kuriem piemīt interesants lapu krāsojums, vari iepazīties, klikšķinot šeit.