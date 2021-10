Kūdra dārza darbiem: kur to izmantot un kā iestrādāt

Nereti nākas secināt, ka šķūnīšos vai pagrabos maisos paliek pāri kūdras pārpalikumi, tad nākas domāt, kur tos likt. Kā izmantot kūdru dārza labā jau tagad, domājot par ziemu, cik daudz to likt – par to raksta turpinājumā dalās biedrības "Latvijas dārznieks" eksperte un agronome Mārīte Gailīte.

Ja ir iesākti kūdras maisi, tad tos labāk izlietot tagad, bet neatvērtos maisus var droši uzlabāt līdz pat pavasarim.

Kūdra mulčēšanai. Tā ir skābā kūdra, kas ir tīra kūdra, bez piemaisījumiem. Labi der rododendriem, acālijām, viršiem, kultūrmellenēm, hortenzijām. Palīdz uzturēt šiem augiem svarīgo skābuma līmeni augsnē, kā arī uzturēt mitrumu. Kūdra uzkrāj 8 līdz 9 reizes vairāk mitruma nekā pašas kūdras apjoms. Turklāt ir labs ūdens akumulators.

Ja palicis kūdras substrāts. To vajadzētu izmantot sīpolpuķu stādīšanai. Tieši tagad ir labākais laiks stādīt sīpolpuķes, turklāt daudzos veikalos ir labi piedāvājumi tieši sīpolpuķēm. Vienalga, kur stāda – puķudobē, starp košumkrūmiem un citur, sīpolu ieliek 10 centimetru dziļumā, apber ar zemi un pa virsu uzber kūdru. Tā sīpoli ziemā būs pasargāti no izsalšanas un pavasarī uzreiz saņems barības vielas. Turklāt tiks uzturēts labs mitruma līmenis. Tas jādara tieši tagad, kamēr augsne vēl ir silta, jo kūdra saglabās to siltumu, kas ir zem tās. Kūdra ir labs siltuma aizsargs un arī aizsargs pret aukstumu. Labi strādā abos virzienos. Arī rozes var nomulčēt ar kūdras substrātu. Kūdra pasargās auga apakšdaļu no izsalšanas. Virs augsnes līmeņa jāber 10 līdz 15 centimetri kūdras substrāta.

Kūdras pielietojums pavasarī



Tāpat kūdru var un vajag izmantot sīpolu steidzināšanai pavasarī. Tagad jāpērk vietējie sīpoli (Latvijas vai Lietuvas), jo ārzemju sīpoli mēdz nedīgt. Stāda atklātā laukā vai siltumnīcā (neapsildāmā). Ap 10 centimetru dziļās vadziņās. Sīpolus liek vagās, apber ar zemi un virsū uzber kūdru (tieši substrātu). Vēlams, lai uzbērtās kūdras slānis ir vismaz 7 centimetri. Tas pasargās no aukstuma un pavasarī dos barības vielas augam.

Tāpat iesaku jau tagad iegādāties kādu kūdras maisu pavasarim, nākamajai sezonai. Daudzi jau sāk sēt februāra mēnesī, tāpēc labāk laikus būt gataviem. Īpaši tagad, kad situācija valstī nav paredzama un nav zināms, vai būs pieejami veikali. Labāk, lai mājās ir starta komplekts jaunajai sezonai.

Kūdras substrāti ir dažādi, atšķiras gan skābums, gan šķiedru garums. Īsākās škiedras (0–7 milimetri (mm)) der sēkliņu sējai, it sevišķi puķu sēklām, jo tās ir ļoti sīkas. Rupjā (0–20 mm un pat 0–40 mm) satur vairāk gaisa, un tai ir laba gaisa un ūdens proporcija. Tā ir labi piemērota tomātu, gurķu, paprikas un baklažānu dēstiem, kā arī pašu augu turpmākai audzēšanai podos, spaiņos vai kūdras renēs. Arī puķu audzēšanai balkona kastēs labāk iegādāties rupjākas frakcijas kūdras substrātu.